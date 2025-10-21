Los VTC autorizados sí podrán operar en todos los municipios de la Región

Durante la elaboración estas semanas del informe de la ponencia de las enmiendas y dictamen del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi, que terminó este martes, se fueron tumbando la gran mayoría de propuestas de los grupos parlamentarios, pero no todas. Vox consiguió sacar adelante una enmienda, con el apoyo del PP, para que todos los VTC con autorización puedan operar en todos los municipios y no solo el del Ayuntamiento que le haya expedido su licencia.

"Estamos ante un atropello más del PP de López Miras a la Región de Murcia, ya que se ha vendido a las grandes multinacionales en contra del taxi", denunció este martes el diputado socialista Miguel Ortega, que recuerda que mañana se vota el dictamen de la comisión y se votarán las enmiendas otra vez: "El Partido Popular tiene una oportunidad de rectificar, de apostar por las personas con discapacidad, de apostar por la lucha contra el cambio climático, de apostar por el límite de precio y el no abuso".

Las enmiendas socialistas que han sido rechazadas piden que todas las autorizaciones de VTC que se den sean para vehículos con etiqueta cero o ECO, que limiten más los precios y que recojan la necesidad de que estos turismos estén adaptados a personas con discapacidad.

Para el diputado de IU, José Luis Álvarez Castellanos, hoy termina una comisión en la que, "prácticamente, se da el espaldarazo final a que mañana se ratifique en el pleno una normativa sobre la regulación de los VTC que lo que hace es no regular nada". Desde el Grupo Mixto se reservan la posibilidad de presentar una modificación de la ley que salga aprobada "en los sucesivos meses".

Ignacio Arcas, visiblemente molesto con la actitud del PP, que ha tumbado la gran mayoría de sus propuestas, quiso dejar claro a todos los ciudadanos de la Región de Murcia "que cuando intenten moverse en un VTC y estos no existan en la localidad donde viven será gracias a que el Partido Popular ha prohibido de manera directa el que puedan trabajar en los municipios de nuestra Comunidad", denunciando también su "dispersión normativa, que hace que sean más de 45 las regulaciones de este sector, un auténtico disparate".

PP: "Ni el desorden de Vox ni la burocracia del PSOE"

El diputado del Partido Popular Antonio Landáburu aseguró que "el Decreto-Ley nació del diálogo, no de la imposición", tras escuchar a los profesionales del taxi, a las VTC, a los ayuntamientos y a los consumidores.

Asimismo, criticó las enmiendas de Vox, que "pretenden liberalizar completamente el servicio permitiendo que las VTC operen sin control en todos los municipios de la Región, lo que rompería el equilibrio alcanzado y dejaría sin efecto la autonomía municipal".

Sobre las del PSOE, el parlamentario del PP dijo que "caen en el error opuesto", ya que "pretenden llenar la ley de estudios técnicos, informes y fórmulas burocráticas que solo ralentizarían la gestión y devolverían el control al Gobierno regional, restando autonomía a los ayuntamientos".

"Ni el desorden de Vox ni la burocracia del PSOE mejoran la ley; el Gobierno de López Miras da equilibrio, seguridad y diálogo al sector del taxi y las VTC", sentenció.