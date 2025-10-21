Vox propone "bonificar todos los impuestos sobre la vivienda"

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, anunció este martes la presentación de una iniciativa en la Asamblea Regional destinada a garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos, tanto en régimen de alquiler como en propiedad.

De esta forma, adelantó que propondrá "bonificar todos los impuestos sobre la vivienda para hacer ese acceso mucho más factible a toda la ciudadanía", al tiempo que subrayó que "las familias merecen oportunidades reales para tener un hogar, no más trabas ni cargas fiscales que les impidan prosperar".

El líder de Vox en la Región denunció que "en el año 2011, el 70% de los menores de 35 años eran propietarios de una vivienda, mientras que hoy tan solo el 31% lo son. Este es un dato demoledor para las políticas del bipartidismo, que han fracasado rotundamente en materia de vivienda".

Asimismo, recordó que "en los últimos años han entrado 3 millones de inmigrantes en nuestro país y, sin embargo, no se han mejorado ni los servicios sociales ni los sanitarios, ni se ha construido vivienda nueva". En su opinión, "esto ha provocado un aumento desorbitado de los precios, haciendo la vivienda inaccesible tanto en régimen de alquiler como en propiedad".

"Desde Vox vamos a seguir defendiendo a los ciudadanos de la Región frente a las políticas irresponsables del bipartidismo, que han permitido que los jóvenes no puedan emanciparse ni formar una familia", concluyó Antelo.