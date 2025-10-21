Vacunación antigripal por la tarde y sábados ante el repunte de casos

La Consejería de Salud se ha propuesto incrementar la protección de los ciudadanos contra la gripe ante el repunte de casos de virus respiratorios y para ello los centros de salud que no tienen horario de tarde están abriendo sus puertas en turno vespertino para facilitar el acceso de la población, una ampliación de horarios que incluso les ha llevado a habilitar consultas los sábados.

Así lo está haciendo, por ejemplo, el centro de salud Alcantarilla-Sangonera, que hoy martes, 21 de octubre, y el jueves, 23 de octubre, abrirá de 15.00 a 20.00 horas para vacunación contra la gripe y covid, compuestos que pueden recibir las personas de más de 60 años en el caso de la gripe, y más de 70 años en el covid, así como aquellos pacientes que pertenezcan a grupos de riesgo.

La vacunación antigripal también está indicada para los niños de entre 6 meses y 9 años de edad.

Al mismo tiempo se están organizando jornadas de vacunación extraordinarias en el centro de salud de Algezares, donde los enfermeros responsables estarán el próximo miércoles, 22 de octubre, de 15.30 a 19.30 horas, así como el sábado 8 de noviembre, de 8.30 a 14.30 horas.

En este caso, podrán acudir a este llamamiento de inmunización con cita previa aquellos usuarios adscritos al centro de salud de Algezares, aunque también podrán hacerlo de forma excepcional aquellos que no tengan cita en el horario establecido, «siempre que exista disponibilidad».

La Consejería de Salud señala que se ha reforzado el calendario de vacunación en distintos puntos desde que se iniciara la campaña 2025-2026 en los centros de salud y consultorios el pasado 14 de octubre, aunque son las propias áreas de salud las que lo están elaborando conforme a su organización y necesidades.

En esta primera fase de la campaña, con el fin de facilitar la vacunación frente a la gripe al máximo número posible de personas pertenecientes a los grupos más vulnerables y alcanzar coberturas altas para su protección, se han habilitado agendas específicas de mañanas y de tardes en los centros que disponen de ese horario mediante cita programada vía web, telefónica o presencial.

Por otra parte, Salud ha realizado un esfuerzo extraordinario para favorecer la vacunación en horario de tarde en algunos centros de salud que solo pasan consulta de mañanas, según la organización de cada área, como es el caso de los mencionados de Alcantarilla-Sangonera o Algezares.

«También se abrirán agendas los sábados de forma extraordinaria en algunos centros de atención primaria», apuntan desde el Servicio Murciano de Salud (SMS).

Refuerzo de 22 profesionales

El propio consejero de Salud, Juan José Pedreño, señalaba en la apertura de la campaña de vacunación el refuerzo de la plantilla de enfermeros que se ha llevado a cabo con el fin de llegar a más ciudadanos y facilitar el acceso a las vacunas en estas primeras semanas.

Para ello, se han reforzado las plantillas de los centros de salud de Atención Primaria con un total de 22 profesionales destinados a vacunaciones, mientras que se continúa con la vacunación en colegios que se inició el pasado 29 de septiembre para los alumnos de 2 a 9 años de edad.

En esta ocasión la Consejería también se ha marcado como meta el aumentar la protección de los sanitarios, entre quienes las coberturas cayeron el pasado año hasta el 37%, lo que lleva a que dos de cada tres profesionales no estén vacunados.

Las últimas cifras de la red centinela de vigilancia de infecciones respiratorias muestra que la gripe sigue cogiendo fuerza en la Región de Murcia, donde ha aumentado su incidencia un 38,7% en la última semana analizada (del 6 al 12 de octubre), frente a los casos de coronavirus, que se redujeron en un 31% y los de bronquitis-bronquiolitis, que bajan un 1,7%.