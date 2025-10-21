El suministro de agua podría ser normal a partir de este martes en los municipios ribereños

Los municipios afectados por la dana continúan atendiendo las consecuencias del paso de la ‘Alice’ y del posterior corte en el suministro de agua potable que ha afectado a miles de vecinos. Los Ayuntamientos de Los Alcázares, San Javier y Torre Pacheco han puesto en marcha distintos servicios de información, asistencia y gestión de ayudas para los damnificados.La Mancomunidad de los Canales del Taibilla avisó que el suministro podría ser normal a partir de hoy.

El Ayuntamiento de Los Alcázares cuenta con un punto de información y asesoramiento para particulares, empresas y comunidades de propietarios afectadas por el corte de agua potable. Este punto estará disponible en el hall de la casa consistorial. El trámite tiene fecha límite, por lo que aquellas personas interesadas en solicitar las líneas de ayuda deberán presentar las solicitudes en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación oficial.

Estos formularios no constituyen una solicitud de ayuda directa, sino que servirán para que el Ayuntamiento solicite a la Mancomunidad de Canales del Taibilla la creación de un fondo de compensación para ciudadanos, empresas y comunidades afectadas.

San Javier

En San Javier, el Ayuntamiento ha recibido a más de un centenar de vecinos en el punto de atención habilitado en la primera planta de la Casa Consistorial, donde se ofrece información y asistencia sobre ayudas y reclamaciones por daños causados por la DANA y por el corte de agua.

El servicio funciona de 9.00 a 14.00 horas y permanecerá abierto mientras sea necesario, según ha indicado el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Toni Martínez Torrecillas.

Torre Pacheco

Aunque el suministro de agua en las pedanías de Torre Pacheco ha sido parcialmente restablecido, no es apta para el consumo ni para la higiene personal. Ya disponen de agua no potable las zonas de Balsicas y Santa Rosalía; Roldán, La Torre y las Terrazas de la Torre, Dolores de Pacheco, El Jimenado y Los Meroños y San Cayetano; el suministro comenzó a llegar entre la tarde y la noche de ayer.

El Ayuntamiento también ha puesto en marcha un punto de información y asistencia.