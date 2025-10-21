El restaurante Santa Ana de Murcia triunfa en los Premios Nacionales de Hostelería por su compromiso social

El restaurante Santa Ana, ubicado en la pedanía murciana de Los Ramos, ha sido uno de los ganadores de la XIX Premios Nacionales de Hostelería. Este emblemático restaurante especializado en grandes celebraciones ha conseguido el galardón 'Empresa hostelera comprometida con la responsabilidad social'. De esta forma, Hostelería de España, principal organizadora de estos premios, ha querido reconocer la "profunda labor social" que Estrella Carillo lleva a cabo en su establecimiento desde el año 1993. "Su compromiso va más allá de la gastronomía integrando valores como la diversidad, la inclusión y la solidaridad en el día a día del negocio", ha indicado el jurado.

En este sentido, destacan que desde hace más de quince años, la empresa mantiene convenios con asociaciones como CEPAÍM, Columbares, Cáritas, Cruz Roja, Jesús Abandonado y Assido, entre otras, ofreciendo formación e inserción laboral a personas en riesgo de exclusión social. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentran la organización anual de 'La Mesa de la Felicidad', que reúne a más de 500 personas en situación vulnerable para celebrar la Navidad, y el 'Cocido Solidario', cuya recaudación se destina a asociaciones sociales.

Premios Nacionales de Hostelería / Hostelería de España

Otros premiados

Los Premios Nacionales de Hostelería son el resultado de la participación de las 52 asociaciones territoriales de Hostelería de España, y reúnen cada año a hosteleros, empresarios, cocineros, periodistas y entidades. "El sector hostelero busca homenajear, un año más, el trabajo, compromiso y profesionalidad de establecimientos, empresas e instituciones y personas que han destacado en aspectos claves como la innovación, la sostenibilidad, el apoyo a la cultura", han indicado la organización.

En esta edición se han establecido 18 categorías y los premios se les han otorgado a José Cobos Mena (Málaga), como empresario hostelero; Grupo Vaquer (Zaragoza), como empresa hostelera; Restaurante Santa Ana de Murcia, en la categoría de empresa comprometida con la responsabilidad social; y Nectari Restaurante (Barcelona), por su compromiso con las personas con discapacidad.

Entre los galardonados también se encuentran Gourmet Catering&Eventos (Valencia), por su innovación; y La Preba de la Sidra de Gascona (Asturias), por la promoción de la cultura y la gastronomía.

Asimismo, el Grupo El Pòsit (Tarragona) ha sido distinguido por su sostenibilidad; Pedro Sánchez (Jaén), como cocinero empresario; Maikel Rodríguez Cortina (Toledo), como profesional de sala; el Grupo Tatel, por su internacionalización, y el premio a la concordia 'José Luis Fernández Noriega' ha reconocido la acción de la hostelería desplegada ante la DANA.

También han sido galardonados Óscar Somoza Rodríguez-Escudero (Zamora), por su contribución al sector; Jonatan Armengol, por su labor de difusión y comunicación; Guía Repsol, como institución; Cervezas Alhambra, como empresa proveedora; el CIPFP Costa de Azahar (Castellón), por su labor formativa; Kino Martínez (Guipúzcoa), por la promoción asociativa; y 'Lolita', con el reconocimiento al cliente.

Castellón, con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón como anfitriona, acogerá el próximo 4 de noviembre la gala de los máximos galardones del sector que reconocen las iniciativas que impulsan el crecimiento y fortalecimiento de la hostelería.