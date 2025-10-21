El PSOE se queda sin preguntar a López Miras en la primera sesión de control al presidente desde el 9 de mayo

La oposición lleva mucho tiempo esperando la oportunidad de preguntar al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en sesión de control. No lo hacían desde el 9 de mayo. Este miércoles, el jefe del Ejecutivo rendirá cuentas en la Asamblea Regional; sin embargo, el segundo grupo más numeroso de la Cámara, el Socialista, no formulará ninguna cuestión después de que esta no haya sido admitida por el órgano rector.

Desde el PSRM tenían intención de interrogar a Miras sobre si "considera aceptable que miles de mujeres en la Región de Murcia no tengan fecha asignada para realizarse una mamografía mientras su gobierno sigue posponiendo la ampliación del programa de cribado del cáncer de mama". Sin embargo, un "error informático en el registro de la pregunta" dejará a Carmina Fernández sin el cara a cara con el presidente. Fuentes del partido aseguran que este inconveniente "ha pasado otras veces" y que "se puede subsanar en la Mesa", pero que la mayoría formada por el PP lo ha impedido.

Sí formulará su pregunta el Grupo Parlamentario Popular, que pedirá a Miras que explique "cómo afectará a los autónomos de la Región las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de España", cuya última propuesta remitida a los agentes sociales incluye una subida de cuotas que oscila entre tres y 15 euros más al mes a partir del próximo ejercicio para todos aquellos que tengan unos rendimientos netos superiores al equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI).

El resto de la oposición intentará obtener información sobre la realización de pruebas periciales a los menores no acompañados y sobre el precio de la vivienda asequible

El Grupo Parlamentario Vox preguntará sobre "realización de pruebas periciales a los menores no acompañados de la Región de Murcia para que todos conozcamos la edad real". Lo hace después de que el PP acusara a principios de mes a Sánchez de enviar "por la puerta de atrás" a la Comunidad a 340 menores migrantes como adultos y exigiera que se determine la edad antes del traslado. El diputado 'popular' Miguel Ángel Miralles alertó del "fallo persistente del sistema".

Finalmente, el Grupo Mixto, formado por Podemos e Izquierda Unida, preguntará sobre el precio de la vivienda asequible en la Región de Murcia, que según adelantó la Consejería de Fomento e Infraestructuras, fijará un precio medio de 1.840 euros el metro cuadrado edificable, por lo que un inmueble tipo de 90 metros costará entre 160.000 y 170.000 euros. Los morados ya denunciaron que estos inmuebles "son un 20% más caros que los del mercado".

Control a los consejeros

Tras las preguntas al jefe del Ejecutivo, tocará el turno del resto del Consejo de Gobierno, que no se someten a una sesión de control desde el 13 de junio.

El Partido Popular se interesará sobre la ampliación de colegios para albergar 1º y 2º de ESO, sobre el acuerdo comercial entre la Comisión Europea y Marruecos y sobre la oferta de comedores escolares del curso 25/26.

El Grupo Socialista, por su parte, preguntará sobre las consecuencias para la ciudadanía de fijar en 170.000 euros el precio de las viviendas en el nuevo Plan de Viviendas Asequibles, sobre interrupciones voluntarias del embarazo en la Red Pública Sanitaria de la Región y sobre la no convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrado ante la alerta roja que afectó al Campo de Cartagena los días 10 y 11 de octubre.

El PSOE atacará al consejero de Salud por la no realización de abortos en la sanidad pública y al de Emergencias por no haber convocado el Cecopi el día de la alertar roja

En el turno de Vox, los consejeros deberán dar cuenta de la elaboración y posterior cumplimiento de las previsiones macroeconómicas de los próximos años 2026 y 2027, valorar el daño a la subsistencia de las personas afectadas por el desarrollo del Plan de conservación de la tortuga mora en la Región y sobre la sentencia que condena a la Comunidad a abonar a la sociedad concesionaria del aeropuerto de Corvera más de 140 millones de euros.

Por último, Podemos formulará preguntas orales sobre medidas en materia de ordenación del territorio frente a los arrastres de sedimentos al Mar Menor cada vez que se producen lluvias torrenciales, sobre la falta de desarrollo de la Ley de Mecenazgo y sobre valoración de las condiciones establecidas en las convocatorias de ayudas asistenciales de comedor escolar.

Fin de la sesión extraordinaria

El orden del día incluye la aprobación, en su caso, del Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa y del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi.

Con la celebración de este Pleno, entrada la segunda mitad del mes de octubre, se cerrará el orden del día de la sesión extraordinaria, dando comienzo al primer período ordinario de sesiones del tercer año legislativo de la XI Legislatura de la Asamblea Regional.