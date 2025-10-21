PP y PSOE usan los cribados de cáncer de mama como arma política

Parece que cualquier situación o drama social puede ser usado para hacer política. Así lo están demostrando estos días los principales partidos políticos, quienes han aprovechado los fallos del cribado de cáncer de mama que han salido a la luz en Andalucía para lanzarse los trastos a la cabeza sin pensar en la situación que hay detrás de cada una de las afectadas, ya sean de la comunidad andaluza, de la Comunidad Valenciana -donde también se han conocido casos similares-, o de las propias usuarias murcianas que reciben en casa la carta de la Consejería de Salud en la que se les cita para una mamografía y entre quienes también están sembrando dudas sobre en manos de quiénes están.

Tras conocerse los errores y retrasos en el programa de cribado de cáncer de mama del Servicio Andaluz de Salud, el Ministerio de Sanidad ha solicitado a todas las comunidades autónomas que remitan información sobre sus programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix de los últimos cinco años, algo a lo que las autonomías 'populares' se han negado, entre ellas la Región de Murcia.

Para muchos, esta negativa supone una auténtica falta de transparencia si lo que se quiere realmente es mejorar los protocolos y homogeneizar la atención, pero parece claro que esto es algo secundario si lo que realmente se busca es el rédito político.

El consejero de Salud murciano, Juan José Pedreño, se niega a facilitar al Ministerio las cifras sobre los cribados en la Comunidad al tiempo que le exige la puesta en marcha de sistemas de información óptimos. Concretamente, pide al departamento que dirige Mónica García que "desarrolle sistemas de información e indicadores de calidad asistencial en torno a los cribados poblaciones de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix más allá de los meros datos de cobertura y participación".

La desconfianza entre el Gobierno regional y el central es una constante y lleva, una vez más, a que el titular autonómico de Salud cargue las tintas contra la responsable nacional. "Es llamativo que el Ministerio, sin haber completado su propio trabajo ni validado técnicamente los instrumentos necesarios, pretenda ahora que las comunidades adelanten el suyo, con fines más políticos que técnicos", explica el consejero, en referencia a la petición de información de la Secretaría de Estado de Sanidad sobre los cribados de cáncer, "cuando no existe ningún documento oficial del Ministerio que regule el funcionamiento o la evaluación de estos programas", aparte del documento técnico de consenso elaborado en el seno del Consejo Interterritorial.

Por ello, Pedreño reclama en una carta remitida a la ministra de Sanidad que "deje de un lado las maniobras políticas y de intentar fiscalizar a las comunidades como un ‘auditor partidista’, porque el Ministerio carece de las herramientas para valorar los datos de cribados".

Sin publicar datos desde 2022

De "absoluta vergüenza" califica esta realidad la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Marisol Sánchez Jódar, quien dice no entender que el Gobierno regional se haya negado a informar al Ministerio de Sanidad sobre los resultados del programa de cribado de cáncer de mama de la Región de Murcia, "una bravuconada más a la que ya nos tiene acostumbrados el presidente López Miras", dice.

En este sentido, Sánchez lamenta que el Gobierno regional lleve sin publicar los resultados de las conclusiones de este programa, tan importante para la vida de las mujeres, desde 2022, el mismo año en el que "varias mujeres denunciaron numerosos incidentes en el programa de cribado de cáncer de mama, con diagnósticos de cáncer pocas semanas después de haber recibido un diagnóstico negativo". Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una iniciativa en la Asamblea para que el Gobierno regional informe de los resultados de este programa de cribado de cáncer de mama, "unos resultados que las mujeres merecemos conocer", insiste Sánchez Jódar.

Quien también ha salido en los últimos días a denunciar los "fallos" del programa de cribado de cáncer de mama de la Región de Murcia ha sido la diputada de Podemos María Marín, quien ha puesto como ejemplo su propio caso y dice ser una de las afectadas por esta "mala gestión". La parlamentaria explica que tras someterse a una biopsia, pasó cuatro meses sin recibir los resultados, pese a que seguía sufriendo dolor. "Me dijeron que me avisarían si algo estaba mal, pero nunca me avisaron. Tuve que ser yo la que insistiera en tener los resultados y entonces descubrí que tenía un cáncer de mama infiltrativo que ya se había extendido a una axila", detalla. Una situación de la que la propia Consejería de Salud negó tener conocimiento y que la afectada posteriormente demostró que no es cierto, ya que recibió un escrito de la Subdirección General de Atención al Ciudadano reconociendo "daño moral" por este retraso.