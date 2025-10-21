Pérez Ruzafa niega discrepancias y advierte de que la situación del Mar Menor es “crítica”

El presidente del Comité Científico del Mar Menor y catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia, Ángel Pérez Ruzafa, negó este martes que existan discrepancias entre los informes sobre el estado actual de la laguna salada y advirtió de que la situación es “crítica”, aunque su evolución dependerá de las condiciones ambientales de los próximos días.

Tras una reunión de urgencia del Comité tras darse a conocer la situación de anoxia en la zona sur de la laguna, Pérez Ruzafa recordó que “la situación crítica que nos ha llevado a reunirnos se ha producido por una entrada masiva de agua con nutrientes y materia orgánica por la dana Alice”. Según detalló, la recuperación o el agravamiento del Mar Menor dependerá “muy mucho de las condiciones ambientales y de la velocidad con que se digiera la materia orgánica acumulada en las capas profundas”.

El catedrático insistió en que los niveles más preocupantes de déficit de oxígeno se localizan “en la cubeta sur, especialmente en la zona de Los Nietos y el centro de esa cubeta, y se concentran en el metro inferior de la columna de agua”. No obstante, señaló que la evolución puede variar según el viento y la temperatura, y destacó que “los valores de clorofila van bajando, lo cual es una buena señal”.

Pérez Ruzafa subrayó la importancia de la coordinación entre los distintos equipos de investigación y negó que haya diferencias entre los datos aportados por los organismos implicados. “No hay ninguna discrepancia; los datos son terriblemente coherentes”, afirmó. Según explicó, la coincidencia entre mediciones independientes “es una garantía de que la situación es la que es: crítica”.

Frente a las interpretaciones divergentes que circularon en las últimas horas, el presidente del Comité precisó que los distintos informes “dicen lo mismo” y que las diferencias “solo pueden estar en el matiz de la interpretación”. “Si la situación está estabilizada y era mala, eso no es bueno”, comentó con ironía, insistiendo en que la prioridad es anticipar los problemas, no reaccionar cuando ya se han producido.

El comité, añadió, prepara un dictamen que se publicará en los próximos días. En él se abordará, entre otras cuestiones, la integración de modelos científicos sobre la cuenca vertiente y la laguna. “Lo importante no es reunirnos para buscar soluciones a un evento que se ha producido, sino anticipar los problemas”, sostuvo.

Pérez Ruzafa apeló además a la “unidad científica” y a la cooperación entre los distintos equipos y centros de investigación, a fin de crear herramientas de gestión eficaces. “Todas las medidas son necesarias, pero hay que priorizarlas según su eficacia y su coste”, explicó. En ese sentido, consideró “un lujo” poder contar con tantos especialistas y sistemas de monitorización complementarios que permiten “ver con precisión cómo evoluciona el Mar Menor”.

Por ahora, añadió, no se han detectado mortandades de peces, aunque recordó que “los peces tienen capacidad de moverse y pueden eludir zonas anóxicas”. En cualquier caso, advirtió de que el comportamiento de la laguna en los próximos días será decisivo para determinar si el episodio reciente “se resuelve en dos o tres días o evoluciona a peor”.

“Bola de cristal no hay”, concluyó Pérez Ruzafa, “pero sí queremos modelos que nos permitan acotar las probabilidades de lo que puede pasar”.