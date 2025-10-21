Murcia, entre las ciudades con más viviendas okupadas en venta de España

Murcia se consolida como una de las capitales españolas con mayor presencia de viviendas okupadas en venta, según los últimos datos del portal inmobiliario Idealista, correspondientes al tercer trimestre del año. En la ciudad hay actualmente 427 inmuebles afectados, lo que representa el 6,3 % del total de pisos anunciados, una cifra que duplica la media nacional, situada en el 3%.

Este porcentaje coloca a Murcia en la quinta posición del país, solo por detrás de Girona (8,9 %), Tarragona (8,8 %), Sevilla (8,4 %) y Almería (6,4 %). En el ranking nacional, la capital murciana se sitúa por delante de grandes ciudades como Málaga (3,4 %), Valencia (2,3 %) o Madrid (2,4 %).

En términos absolutos, Murcia es además la cuarta capital española con más viviendas okupadas en venta, con 427 inmuebles registrados, únicamente superada por Barcelona (855), Madrid (776) y Sevilla (558). En conjunto, estas cuatro ciudades concentran casi el 60% de todas las viviendas okupadas en venta en las principales capitales del país.

Según Idealista, algunos propietarios se ven obligados a malvender sus casas hasta un 50% por debajo del precio real

A nivel nacional, el portal de Idealista ofrece en su web 23.000 viviendas okupadas a la venta en España, lo que supone el 3 % del total de las 767.000 viviendas ofertadas durante el tercer trimestre. Cataluña concentra el 39 % de todas ellas, seguida por Andalucía (22 %), la Comunidad Valenciana (11 %) y la Comunidad de Madrid (7 %).

El informe también alerta del impacto económico y social de este fenómeno. Según el portal inmobiliario, un número importante de propietarios se ven obligados a vender sus viviendas okupadas con rebajas de hasta el 50 % de su valor real, ante la lentitud de los procesos judiciales y la falta de seguridad jurídica.

Idealista reclama la puesta en marcha de políticas efectivas de protección al propietario y medidas que garanticen la recuperación de las viviendas, lamentando que la situación “siga siendo minimizada”, lo que —según el portal— “agrava la sensación de desprotección y distorsiona la percepción real del mercado”.