Mar Menor, otra vez al límite: la zona sur entra en anoxia

El Mar Menor atraviesa una situación crítica tras el paso de la dana Alice, según alertó ayer el investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y coordinador del programa Belich, Juan Manuel Ruiz. Los datos de las boyas muestran una caída del oxígeno disuelto, especialmente en la zona sur. «En el fondo ya estamos registrando niveles de oxígeno propios de anoxia, por debajo de los 2 miligramos por litro. Ahora mismo están en 1,5», indicó Ruiz, señalando que estos niveles pueden causar mortandades de peces y crustáceos.

Ruiz atribuye esta situación a la estratificación de la columna de agua tras las lluvias. La entrada de agua dulce, menos densa que la salada, ha formado una capa superficial que impide la mezcla vertical y bloquea el intercambio de oxígeno. Además, el crecimiento masivo de fitoplancton, conocido como ‘sopa verde’, consume oxígeno y reduce la luz que llega al fondo. Según el investigador, la concentración de oxígeno empezó a descender alrededor del 14 de octubre, pasando de hipoxia a anoxia. «Lo ideal sería que entrara algún viento o una borrasca que favorezca la mezcla vertical del agua», explicó a La Opinión.

El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) ofreció un análisis más moderado. Según su informe, el Mar Menor muestra «una tendencia a la estabilización» de sus parámetros ecológicos una semana después de la dana. Los 21 puntos de control de la red coordinada por el Imida registran una evolución hacia la normalización, con niveles de oxígeno medios de 7,21 miligramos por litro y salinidad alta, en torno a 43 PSU. La concentración de clorofila ha descendido un 42 % respecto a los datos tras la dana, y la transparencia del agua ha mejorado hasta 2,75 metros de media.

No obstante, el Imida advierte que persisten diferencias entre zonas, y en cuatro puntos del sur se observan niveles de oxígeno más bajos, coincidiendo con áreas afectadas por la entrada de agua de ramblas como La Carrasquilla y El Beal. El informe subraya que el acuífero sigue siendo el principal factor de alteración del ecosistema, aportando de forma constante agua y nutrientes que prolongan los efectos de las lluvias.

La situación ha generado reacciones políticas enfrentadas. El secretario general del PSOE de la Región, Francisco Lucas, responsabilizó al Gobierno regional de Fernando López Miras de la situación y recordó que cinco años después de aprobarse la Ley del Mar Menor, la Comunidad sigue sin aprobar el Plan de Ordenación necesario.

Por su parte, el Partido Popular reclamó al Gobierno central la descarga inmediata del acuífero cuaternario del Campo de Cartagena, cuya presión descontrolada desestabiliza el Mar Menor. Tras la dana Alice, advierten, el acuífero sigue introduciendo agua dulce cargada de nutrientes, prolongando el riesgo de deterioro. Fuentes del PP critican la «falta de implicación» del Ejecutivo central, recordando que solo se ha ejecutado el 15 % del Marco de Actuaciones Prioritarias.

Mientras científicos y autoridades difieren en la interpretación de los datos, todos insisten en la necesidad de vigilancia continua. Ruiz señala que el IEO mantiene el monitoreo en «tiempo prácticamente real» y advierte: «Todo dependerá de cuánto se prolongue esta situación, pero hay que estar muy atentos en los próximos días».