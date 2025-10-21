El Gobierno regional eleva a 700.000 euros las ayudas a los autónomos

El Gobierno de la Región de Murcia anunció ayer un incremento de las ayudas destinadas a los autónomos comerciantes hasta alcanzar los 700.000 euros. La Comunidad publicó esta convocatoria de ayudas el pasado 24 de septiembre, dotada inicialmente con 500.000 y que ha sido ampliada con 200.000 euros y dirigida a autónomos del comercio de proximidad, con hasta 3.000 euros por beneficiario. Este anuncio se produjo tras la reunión mantenida ayer en el Palacio de San Esteban entre el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, con el presidente de ATA Región de Murcia, Francisco Casado y la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

El respaldo del Ejecutivo murciano al colectivo de autónomos vuelve a marcar distancia con la política estatal, que planteaba una subida a las cuotas de cotización de los autónomos, propuesta que fue retirada por el Ministerio de Inclusión mientras se producía la reunión ayer.

El presidente de ATA Región de Murcia, Francisco Casado, valoró ayer la ampliación de las ayudas autonómicas al pequeño comercio hasta los 700.000 euros, al tiempo que pidió prudencia ante la nueva propuesta del Gobierno central de congelar las cuotas de los tres primeros tramos de cotización en 2026. "Estamos analizando la propuesta a nivel nacional y no quisiera adelantar nada por ahora", señaló Casado.

El dirigente de ATA insistió en que el Gobierno regional "mantiene una comunicación total y una predisposición absoluta para amortiguar las políticas que desde el Gobierno central están siendo insensibles con determinados sectores de autónomos". Casado recordó que la subida de cuotas, en caso de aplicarse, afectaría incluso a quienes apenas alcanzan rendimientos netos de 400 euros mensuales, para quienes una subida de 200 euros al año "resultaría inviable".

Sobre las nuevas ayudas regionales al pequeño comercio, explicó que todavía se trata de "un esbozo", y que ATA se sentará con la Consejería de Empresa para concretar a qué sectores y con qué criterios se distribuirán los fondos. "La predisposición está ahí, y ahora toca trabajar para que lleguen de forma objetiva a quienes más lo necesitan", afirmó.

Respecto a la propuesta estatal, el presidente de ATA Murcia recordó que la organización ya había planteado prorrogar o congelar las cuotas durante 2026 y, a partir de ahí, aplicar subidas moderadas ligadas al IPC. "Ese sería el paso lógico, sobre todo cuando faltan datos claros de facturación de los años 2021 a 2025. Antes de hablar de nuevos incrementos, necesitamos certezas", subrayó.

Casado también trasladó un mensaje de confianza hacia el colectivo: "Los autónomos de la Región de Murcia pueden estar tranquilos. Seguimos colaborando con el Gobierno regional para garantizar la viabilidad y estabilidad de sus proyectos empresariales".