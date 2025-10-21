El Gobierno aprueba la licitación del desmantelamiento de Puerto Mayor y la recuperación de la Caleta del Estacio

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha anunciado este martes la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto para el desmantelamiento de las instalaciones de Puerto Mayor y la restauración ambiental de la Caleta del Estacio, en La Manga del Mar Menor. La actuación, que supondrá una inversión de 25,7 millones de euros, será ejecutada por la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y se enmarca en el Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor, dotado con 675 millones de euros.

Durante una comparecencia posterior a la reunión de la Comisión de Asistencia al Delegado del Gobierno, el órgano de coordinación y supervisión de todas las políticas del estado que se practican en la Región de Murcia, Lucas explicó que el proyecto permitirá restaurar cerca de un millón de metros cuadrados de litoral degradado y recuperar un espacio «de gran valor ambiental» que, según dijo, «el Gobierno regional del PP quiso ocupar con un puerto deportivo, destruyendo una de las pocas zonas naturales que quedaban en La Manga». Recordó que en 2021 el Ejecutivo central frenó «aquel despropósito» y ahora impulsa «una intervención histórica» para devolver al dominio público marítimo-terrestre unos terrenos de alto valor ecológico.

«Puerto Mayor es uno de los ejemplos más claros del modelo agotado y fracasado del Partido Popular en la Región de Murcia», afirmó el delegado, quien subrayó que el Gobierno de España “acude una vez más al rescate de nuestra región”. Destacó que el trabajo de los organismos estatales en el territorio «está siendo decisivo para sostener el Estado del bienestar, impulsar la economía y modernizar la Región».

Francisco Lucas presidió este martes la Comisión de Asistencia al Delegado del Gobierno en el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. / L.O.

Según la documentación remitida por el Miteco, el proyecto contempla la retirada de más de 2.500 metros de tablestacas, escombros y rellenos contaminados con metales pesados, así como la restauración dunar de la Caleta del Estacio mediante eliminación de especies invasoras, reconstrucción de dunas y revegetación con flora autóctona. También incluye la instalación de pasarelas de madera, vallado perimetral y una experiencia piloto de plantación de Posidonia oceánica en una pequeña parcela submarina. El plazo de ejecución previsto es de 18 meses desde la adjudicación de las obras.

Lucas calificó la aprobación del Consejo de Ministros como «una gran noticia para toda la Región» e insistió en que el proyecto «no es solo una actuación ambiental, sino un compromiso con la recuperación del Mar Menor» y se enmarca en «la mayor inversión que el Gobierno de España ha realizado nunca para la restauración de un ecosistema».

El delegado aprovechó su intervención para reclamar la implicación del Ejecutivo regional. «Necesitamos que a este compromiso incuestionable del Gobierno de España se sume ahora el Gobierno de López Miras, que es quien tiene realmente las competencias para actuar», advirtió. En este sentido, pidió al presidente autonómico que «abandone la confrontación permanente» y apruebe «de forma inmediata» el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, que consideró «un instrumento básico para su recuperación».

Lucas recordó que en los últimos días «se han vuelto a detectar zonas con anoxia en la laguna», lo que a su juicio demuestra «la urgencia de actuar de forma coordinada y con responsabilidad institucional». «Le tiendo la mano al presidente regional para que el Mar Menor vuelva a ser el espacio que nuestra generación tuvo la suerte de disfrutar», afirmó.

En la comparecencia estuvieron también Francisca Baraza, comisionada para el ciclo del agua y la restauración de ecosistemas, y Daniel Caballero, jefe de la Demarcación de Costas en la Región de Murcia, responsables de la ejecución del proyecto.

El proyecto

Por su parte, Caballero señaló que el objetivo esencial del proyecto es la restauración ambiental de un espacio degradado por las antiguas obras del puerto deportivo, cuya concesión se otorgó en los años setenta. Subrayó que la intervención también busca “favorecer el uso público de una zona que permanece cerrada desde entonces”, devolviendo a la ciudadanía el acceso a un entorno natural junto al canal del Estacio.

El responsable de Costas explicó que se optó por una alternativa “con la menor afección ambiental posible”, descartando dragados submarinos o aportes externos de arena. «La obra consiste básicamente en retirar las tablestacas y los rellenos asociados, dejando que la línea de costa evolucione de manera natural hasta alcanzar su perfil estable», indicó.

El espacio afectado por las obras está delimitado por dos espigones, uno al norte y otro al sur. El primero se mantendrá para dar servicio al puerto Tomás Maestre, mientras que el segundo —en mal estado— será recortado en unos 200 metros para garantizar la estabilidad de la futura playa. Además, se eliminarán todas las estructuras metálicas en avanzado estado de oxidación y se retirarán los residuos y suelos contaminados detectados en la zona, unos 45.000 metros cúbicos de material, que se trasladarán a vertederos autorizados.

La restauración ambiental se completará con la retirada de especies invasoras, principalmente acacias, y la revegetación con flora autóctona, respetando las especies protegidas existentes. También se instalarán captadores de arena para regenerar el sistema dunar y 70.000 metros cuadrados de pasarelas de madera, que permitirán compatibilizar el acceso público con la conservación del entorno.

El espacio afectado por las obras está delimitado por dos espigones, uno al norte y otro al sur. / Miteco

Caballero destacó que el proyecto incluye un programa de vigilancia ambiental “muy riguroso”, elaborado durante la tramitación del expediente. Este plan prevé controles continuos de la calidad del aire y del agua, la paralización inmediata de los trabajos ante avistamientos de cetáceos o tortugas, y la suspensión de actividades ruidosas durante el periodo de nidificación de aves (del 1 de abril al 30 de septiembre).

Asimismo, el proyecto contempla una actuación piloto de plantación de Posidonia oceánica en zonas degradadas, para recuperar los hábitats marinos afectados por las obras. «Todo el proceso se ha diseñado con criterios de sostenibilidad y respeto máximo al ecosistema», apuntó Caballero.

En cuanto a los plazos, explicó que tras la aprobación por el Consejo de Ministros se iniciará el procedimiento de licitación, “con los plazos legalmente establecidos”, y que las obras podrán comenzar en cuanto se complete ese trámite. Aclaró además que el proyecto no depende de fondos europeos, ya que se financiará con recursos propios del Ministerio para la Transición Ecológica, que «ya están reservados y garantizan la ejecución sin demoras».

«El objetivo es devolver este espacio al dominio público marítimo-terrestre y al uso ciudadano, corrigiendo uno de los mayores impactos urbanísticos del litoral del Mar Menor», concluyó.