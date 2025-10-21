Francisco Lucas prevé que el suministro de agua potable se restablezca por completo entre el miércoles y el jueves

Los municipios más golpeados por la dana Alice —San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco y varias pedanías del sur de Murcia, (San Pedro ha restablecido hoy el servicio de agua potable) continúan atendiendo las consecuencias del temporal y del posterior corte en el suministro de agua potable que ha afectado a miles de vecinos. Los ayuntamientos han habilitado servicios de información, asistencia y gestión de ayudas para los damnificados, mientras las administraciones trabajan para restablecer por completo el abastecimiento.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia y secretario general del PSRM, Francisco Lucas, aseguró este martes que la situación está “prácticamente resuelta” y que el restablecimiento del agua apta para el consumo humano se producirá “en cuestión de horas”. Explicó que los trabajos de limpieza del canal de abastecimiento han concluido y que solo se está a la espera de los últimos análisis de calidad. Según añadió, el suministro podría reanudarse “mañana miércoles o, como muy tarde, el jueves”.

«Actualmente el canal está perfectamente limpio, se han terminado las obras de retirada del barro y la maleza, y lo único que falta son los análisis finales para garantizar que el agua es apta para el consumo», señaló. Lucas subrayó la magnitud del esfuerzo realizado: «Estamos hablando de una catástrofe de enorme magnitud y en apenas siete días se ha completado toda la limpieza».

Respecto a la demanda de los alcaldes de los municipios afectados para que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla asuma los gastos derivados de la interrupción, el delegado evitó pronunciarse de manera concreta. «Es una solicitud que han hecho los alcaldes al presidente de la Mancomunidad. Yo ahora mismo estoy centrado en resolver la crisis y, una vez superada, destinaré todos mis esfuerzos a paliar con diferentes ayudas los daños sufridos por los municipios y sus vecinos», indicó.

Los Alcázares abre un punto de información para los afectados por la dana Alice y por los cortes de agua. / EUROPA PRESS

Lucas destacó que ya se han activado las ayudas previstas en el decreto de emergencias y recordó que los ayuntamientos disponen de treinta días para solicitarlas. “Me consta que los ayuntamientos de Los Alcázares y San Javier han habilitado oficinas para tramitar dichas ayudas”, explicó. Añadió que los técnicos de la Delegación del Gobierno están colaborando “de forma permanente” con los de los municipios para agilizar todos los procedimientos.

El delegado quiso trasladar un mensaje de calma a la ciudadanía, insistiendo en que “la colaboración del Gobierno de España con los municipios es máxima” y que su compromiso personal es “con la Región de Murcia y con los vecinos y vecinas afectados por las lluvias torrenciales”.

Además, aprovechó para pedir la implicación de la Comunidad Autónoma en la respuesta a los daños ocasionados por el temporal. «También apelo a la Administración regional, porque creo que es importante que el presidente López Miras ejerza como presidente y asuma sus competencias. No todo puede ser siempre culpa del Gobierno de España», reprochó.

Lucas concluyó asegurando que seguirá trabajando “para conseguir todo tipo de ayudas” que contribuyan a la recuperación de las zonas afectadas y reiteró su voluntad de mantener una coordinación “constante y leal” con los ayuntamientos.

Reclama el Plan de Ordenación para el Mar Menor

El delegado también hizo mención a la delicada situación del Mar Menor, y recordó que en los últimos días se han detectado nuevas zonas en el sur con anoxia en la laguna. «Su acción es clave en este momento —advirtió—. López Miras no puede seguir mirando hacia otro lado; debe abandonar la confrontación permanente con el Gobierno de España».

En ese sentido, reclamó al presidente regional que cumpla “de forma inmediata” la ley y apruebe el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, «un instrumento básico para recuperar la laguna». Lucas afirmó que la recuperación del Mar Menor es “uno de los grandes desafíos que tenemos como región” y pidió que “todas las administraciones sumen fuerzas, cumplan con sus competencias y actúen de manera coordinada”.

«Una vez más —concluyó—, tiendo la mano al presidente regional, a López Miras, para que el Mar Menor vuelva a ser el espacio que nuestra generación tuvo la suerte de conocer y, sobre todo, de disfrutar».