La contaminación por ozono repunta en la Región de Murcia en el verano más cálido desde 2017

La Región de Murcia ha registrado un repunte de la contaminación por ozono durante el verano de 2025, debido a las dos intensas y prolongadas olas de calor que han marcado la época estival más cálida desde que se dispone de registros, según el informe presentado por Ecologistas en Acción. Los picos de ozono han alcanzado los niveles más altos desde 2017, afectando a toda la población murciana.

El informe estatal sobre ozono, que analiza datos recogidos entre enero y septiembre de 2025 en casi 500 estaciones de medición de todo el país —incluidas 11 en la Región de Murcia—, destaca que la zona del Altiplano murciano, con 109.000 habitantes, ha incumplido tanto el nuevo objetivo legal para 2030 como el objetivo vigente. “Si se tiene en cuenta el valor diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud (100 microgramos/m3), más estricto que el objetivo legal, la contaminación por ozono ha afectado a la totalidad de la población murciana”, explican desde la organización.

Ecologistas en Acción subraya que el ozono es un contaminante complejo, que no tiene una fuente humana directa, sino que se forma en la superficie terrestre por la combinación de otros contaminantes precursores emitidos principalmente por el transporte, centrales termoeléctricas, industrias y ganadería intensiva. Se trata de un fenómeno típico de primavera y verano, que se ve intensificado por olas de calor como las de este año.

El tráfico impulsa el repunte de ozono en la Región de Murcia / L.O.

El colectivo ecologista considera que la contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden, ya que afecta especialmente a niñas y niños, mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardiorrespiratorias. Según señalan la Agencia Europea de Medio Ambiente y el Instituto de Salud Carlos III, este tipo de contaminación incluso puede provocar muertes prematuras.

Entre las medidas que proponen para reducir la contaminación destacan la disminución del tráfico motorizado, la sustitución de disolventes orgánicos por agua, el ahorro energético, la ordenación del despliegue de energías renovables, la ampliación de las Áreas de Control de Emisiones del Mar Mediterráneo, el aumento de la fiscalidad de los vehículos diésel y la aviación, y la moratoria para nuevas macrogranjas.

Ecologistas en Acción reclama al Gobierno regional la aprobación de un plan estratégico de calidad del aire que contemple medidas eficaces para combatir la contaminación por ozono y proteger la salud de los murcianos. El informe completo está disponible en la página web de Ecologistas en Acción.

La Comunidad cuestiona el informe

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia cuestionan las conclusiones del informe de Ecologistas en Acción. Señalan que “es imposible que se puedan extraer conclusiones del año 2025 cuando aún está en curso y no se ha completado”, y exigen “rigor y menos alarmismo con un tema tan sensible para la población”. Además, critican que no se detalla la procedencia de los datos ni cómo se calculan los porcentajes.

Desde la Consejería recuerdan que los valores límite son los que marca la directiva europea y que la normativa vigente se cumple en Murcia. Según el último informe oficial de la Calidad del Aire correspondiente a 2024, “se confirma la ausencia de superaciones de los objetivos de calidad predeterminados por la normativa vigente, incluso una mejora con respecto a 2023”.

También destacan la modernización de la Red de Calidad del Aire, con una inversión de 1,46 millones de euros, que ha renovado las 11 estaciones fijas y móviles y ha ampliado la red con tres nuevas estaciones, con seis más en proceso de instalación. Además, recuerda que la propia directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elogió la labor regional: “Enhorabuena a la Región de Murcia por el despliegue hecho en toda la red de calidad del aire; la Región de Murcia va a ser un gran aliado para la aplicación de la nueva directiva de Calidad del Aire”, señaló.