La Comunidad aumenta la financiación para las familias que acogen a niños tutelados

El Gobierno regional ha priorizado el acogimiento familiar frente al residencial y, con ese objetivo, el de la desinstitucionalización, ha aumentado los fondos dirigidos a las familias acogedoras de niños bajo la tutela de la Comunidad. De este modo, la Comunidad incrementa la financiación en 740.000 euros hasta alcanzar un importe total de 2,8 millones de euros.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha destacado esta apuesta del Ejecutivo durante el Encuentro de Familias de Acogida Temporal celebrado en Molina de Segura, en el que ha participado también el alcalde del municipio, José Ángel Alfonso, y que ha contado con cerca de cuarenta familias acogedoras. Un encuentro en el que Ruiz ha puesto en valor los cuidados y la atención que reciben los menores en un entorno familiar estable.

"Es una prioridad para la Comunidad", ha manifestado la consejera, quien ha destacado que "en la Región hay 1.296 menores tutelados, de los que 640 se encuentran en acogida familiar, y nuestro objetivo es proporcionar un entorno familiar a más menores". Así, ha señalado que, desde el Gobierno regional, se apuesta por "medidas estables, frente a las temporales, y por eso ampliamos la financiación para las familias acogedoras, queremos garantizar el mejor desarrollo físico y emocional de estos niños".

La Comunidad, ha destacado, destina más de 400.000 euros al acogimiento familiar especializado para familias con dedicación exclusiva, y 200.000 euros para el servicio de seguimiento de postadopción, dirigido a garantizar el correcto desarrollo del menor mediante los apoyos técnicos que necesiten las familias. En 2024, el Gobierno regional invirtió cerca de 1,8 millones de euros en estas ayudas y compensaciones económicas, con un total de 325 familias beneficiarias.

La consejera ha señalado "la mejora continua de estos recursos por parte del Ejecutivo autonómico dirigidos a promover el apoyo social y emocional de los menores, también una atención individualizada" en este encuentro organizado por la UTE Acofamt, el Servicio de Acogimiento Familiar Temporal y/o de Urgencia de Menores Tutelados por la Comunidad Autónoma. Una jornada en la que las familias y los menores participaron en diferentes actividades lúdicas y de convivencia.