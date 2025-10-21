Empresas
El comercio murciano se consolida en Amazon: 42 millones en exportaciones y más de 500 pymes activas
La Región es la octava comunidad española con más empresas vendiendo en la plataforma y la séptima en volumen de exportaciones.
Amazon ha dado a conocer este martes los datos sobre su impacto en las pymes españolas durante 2024, que destacan el éxito y expansión de las más de 17.000 pequeñas y medianas empresas que han superado los 1.200 millones de euros en exportaciones, un incremento de más del 20% con respecto al año anterior.
Los datos resaltan que actualmente más de 500 pymes murcianas venden en Amazon, superando los 42 millones de euros en exportaciones, un 36% más que en el año anterior. En total, las pequeñas y medianas empresas de la Región de Murcia vendieron más de 2,5 millones de productos en Amazon en el año 2024, un 7% más respecto al año anterior. Del conjunto total de pymes murcianas, más del 75% vende sus productos por lo menos en un país más allá de nuestras fronteras. El número de pymes murcianas que exportan a través de Amazon aumenta más de un 17% en el último año, superando las 400 empresas.
“Amazon nos ha permitido llevar nuestros productos desde Murcia a todo el mundo. Gracias a la digitalización, hemos ampliado nuestra zona de influencia y llegado a millones de clientes tanto nacionales como internacionales. Nuestro objetivo es seguir innovando y manteniendo la confianza de quienes creen en nuestra marca”, comentan Rocío Lajarín y Cristina Sánchez, CEO y directora de marketing de la pyme murciana Alma Secret.
“Los datos más recientes demuestran que las pymes siguen siendo un pilar fundamental de nuestra economía, y también del éxito de Amazon, creando miles de empleos y oportunidades para España. Nuestro compromiso es seguir siendo un aliado estratégico y un trampolín para el crecimiento y la internacionalización de estas empresas. Por ello, cada año invertimos en tecnología, herramientas, recursos y programas de formación con el objetivo de acompañarlas en su expansión internacional”, señala Ruth Díaz, vicepresidenta y directora general de Amazon en España y Portugal.
Murcia, la octava región con mayor número de pymes vendiendo en Amazon
Con más de 500 pymes, Murcia se sitúa como la octava comunidad autónoma con el mayor número de pequeñas y medianas empresas vendiendo en la tienda de Amazon y la séptima en volumen de exportaciones. Este es el top 10 de comunidades autónomas con más pymes vendiendo en Amazon en 2024:
Este es el top 10 a nivel nacional en cifra de exportaciones en 2024:
- Cataluña: más de 3.700 pymes
- Comunidad de Madrid: más de 3.300 pymes
- Comunidad Valenciana: más de 2.900 pymes
- Andalucía: más de 2.500 pymes
- Galicia: más de 600 pymes
- Castilla-La Mancha: más de 600 pymes
- Castilla y León: más de 600 pymes
- Región de Murcia: más de 500 pymes
- País Vasco: más de 400 pymes
- Aragón: más de 400 pymes
Este es el top 10 a nivel nacional en cifra de exportaciones en 2024:
- Cataluña: más de 345 millones de euros
- Comunidad de Madrid: más de 270 millones de euros
- Comunidad Valenciana: más de 215 millones de euros
- Andalucía: más de 130 millones de euros
- Castilla-La Mancha: más de 75 millones de euros
- Castilla y León: más de 46 millones de euros
- Región de Murcia: más de 42 millones de euros
- Aragón: más de 35 millones de euros
- Galicia: más de 35 millones de euros
- País Vasco: más de 25 millones de euros
