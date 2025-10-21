Las cofradías de pescadores se unen para recuperar las ‘Voces del mar’

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, proclamado por la Unesco en su 42ª sesión de la Conferencia General, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) presenta el proyecto ‘Voces del Mar’, una iniciativa que busca preservar y difundir la memoria viva de las comunidades pesqueras artesanales de España.

‘Voces del Mar’ nace con la intención de salvaguardar la memoria viva de las comunidades pesqueras, documentando su conocimiento tradicional, sus prácticas sostenibles y su forma de entender la relación con el mar. Estas comunidades, portadoras de un saber que ha moldeado identidades y paisajes culturales durante generaciones, son las protagonistas de un proceso de investigación, encuentro y creación colectiva.

El proyecto se desarrolla en tres territorios con una fuerte tradición marinera —Barbate (Cádiz), San Pedro del Pinatar y Camariñas (A Coruña)—, donde se están documentando las voces y experiencias de pescadores, rederos, estibadoras, personas jubiladas del mar, responsables de museos marítimos y patrones mayores de las cofradías que participan en el proyecto, entre otros.

Durante los meses de octubre y noviembre, se celebrarán encuentros en los territorios en los que las personas protagonistas compartirán sus historias, conocimientos y saberes, en un espacio de escucha y reconocimiento colectivo. Posteriormente, se pretende realizar una exposición itinerante con los resultados del proceso de documentación y narración de las historias, además de una presentación pública del proyecto que reunirá a representantes institucionales, agentes locales, miembros de las cofradías y de la ciudadanía.

Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, pone de manifiesto que «el mar no solo nos da trabajo: nos enseña quiénes somos y destaca que «con Voces del Mar queremos escuchar a quienes guardan la sabiduría de generaciones, porque su voz mantiene vivo un patrimonio que pertenece a todos y a todas».

El proyecto está dirigido y coordinado por la FNCP y cuenta con la participación de Cactus, responsable del trabajo de campo, la documentación audiovisual y la comunicación del proyecto, y con la colaboración de Estrella Escriña, antropóloga experta en la metodología de Bibliotecas Humanas, que acompaña el proceso de formación y desarrollo de los protagonistas en cada territorio. Además de rescatar el conocimiento tradicional pesquero, Voces del Mar busca reconocer el papel de las mujeres en las comunidades pesqueras, visibilizar su contribución a la sostenibilidad social, cultural y ambiental, y sentar las bases de un futuro Atlas Nacional de Conocimientos Tradicionales Pesqueros.