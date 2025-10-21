Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones de bombero en la Región

Hoy han comenzado las pruebas físicas del proceso selectivo, que continuará con cuatro ejercicios más obligatorios y eliminatorios

Una aspirante a bombera realiza una de las pruebas físicas que forman parte del primer ejercicio de la oposición.

Una aspirante a bombera realiza una de las pruebas físicas que forman parte del primer ejercicio de la oposición. / CARM

La Opinión

La Opinión

Esta mañana ha comenzado el primer ejercicio con el que se inicia el proceso selectivo para cubrir 30 plazas de bombero conductor especialista del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), en el que participan 442 opositores.

Los aspirantes deberán superar cinco ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios. El primero de ellos, correspondiente a las pruebas físicas, ha empezado hoy y a partir de ahí, se convocarán cada 15 días el resto de los ejercicios.

“En los últimos meses he manifestado en diversas ocasiones el firme compromiso del Gobierno regional de incrementar la plantilla del CEIS para lograr dos objetivos fundamentales: aumentar los efectivos por turno y mejorar la capacidad operativa del servicio. Y hoy resulta evidente que hemos cumplido”, señaló el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, en la jornada en la que se pone en marcha este proceso selectivo.

El ejercicio de pruebas físicas consiste en subida cuerda lisa, 60 metros lisos, press banca, 2.000 metros lisos, salto de longitud sin carrera, natación, inmersión y flexiones de brazos en barra horizontal.

A continuación, se realizará una prueba de conocimientos teórico-prácticos, en la que se desarrollará por escrito un tema relacionado con el programa de temas y la resolución de tres problemas de matemáticas.

El tercer ejercicio, de aptitud profesional, constará de cuatro pruebas encaminadas a valorar aptitudes necesarias para el desempeño de la profesión de bombero, en concreto: la ausencia de vértigo, la capacidad de orientación y búsqueda, así como test psicotécnicos y psicológico.

El cuarto examen que deberán responder los aspirantes será la exposición oral de tres temas extraídos al azar.

Una vez concluida la fase de oposición, los aspirantes admitidos serán nombrados funcionarios en prácticas y podrán iniciar el curso selectivo que les proporcionará la formación teórico-práctica y capacitación suficiente para adquirir conocimientos y, especialmente, habilidades y competencias para desarrollar con eficacia las funciones que van a ejercer en su trabajo.

Ortuño reiteró la voluntad del Gobierno regional de “apostar por la ampliación de plantilla y la mejora de los medios materiales para el CEIS porque es el camino necesario para avanzar en seguridad”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Yolanda avala el fraude
  2. Una empresa murciana realiza el transporte industrial para la construcción de una central nuclear en India
  3. Imputado el jefe de la Policía Local de Molina de Segura por supuestas irregularidades en la retirada de vehículos por la grúa
  4. ¿Qué cambios supone la ampliación del tranvía de Murcia?
  5. Valcárcel sobre Novo Carthago: “Si hubiéramos tenido la más mínima duda sobre su viabilidad, no estaríamos aquí”
  6. Circulan imágenes de los youtubers Plex y El Xocas detenidos por la Policía Nacional en Murcia: 'Es una colaboración para sus videos
  7. Instalan en el Mar Menor el primer arrecife experimental de ostra plana para restaurar el ecosistema
  8. En directo: Real Murcia-UD Ibiza

La Comunidad aumenta la financiación para las familias que acogen a niños tutelados

La Comunidad aumenta la financiación para las familias que acogen a niños tutelados

La UMU ayuda a reconstruir un pueblo de Italia devastado por un terremoto en 2016

La UMU ayuda a reconstruir un pueblo de Italia devastado por un terremoto en 2016

Más de 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones de bombero en la Región

Más de 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones de bombero en la Región

Los VTC autorizados sí podrán operar en todos los municipios de la Región

Los VTC autorizados sí podrán operar en todos los municipios de la Región

Pérez Ruzafa niega discrepancias y advierte de que la situación del Mar Menor es “crítica”

Pérez Ruzafa niega discrepancias y advierte de que la situación del Mar Menor es “crítica”

El PSOE se queda sin preguntar a López Miras en la primera sesión de control al presidente desde el 9 de mayo

El PSOE se queda sin preguntar a López Miras en la primera sesión de control al presidente desde el 9 de mayo

El restaurante Santa Ana de Murcia triunfa en los Premios Nacionales de Hostelería por su compromiso social

El restaurante Santa Ana de Murcia triunfa en los Premios Nacionales de Hostelería por su compromiso social

Francisco Lucas prevé que el suministro de agua potable se restablezca por completo entre el miércoles y el jueves

Francisco Lucas prevé que el suministro de agua potable se restablezca por completo entre el miércoles y el jueves
Tracking Pixel Contents