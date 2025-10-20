Vox intenta acorralar a Lucas por impedir su convocatoria en Santa Cruz

El pasado 10 de septiembre se vivieron momentos tensos en las inmediaciones del hogar de protección Rosa Peñas —ya cerrado—, en la pedanía murciana de Santa Cruz, después de que Vox hubiera convocado a los medios de comunicación allí y de que la Delegación del Gobierno hubiera anunciado que impediría el encuentro para proteger el interés de los menores del centro.

Dirigentes de Vox acudieron allí igualmente, como también lo hizo la prensa y simpatizantes de Podemos. Nadie pudo acceder a la calle del centro. Una veintena de agentes de la Guardia Civil impedían el paso, por lo que el contacto con los periodistas —y el encontronazo con los miembros de Podemos— tuvo lugar unos metros más alejados de la puerta del centro.

La formación de Santiago Abascal no se quedó de brazos cruzados y requirió información a la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio, perteneciente al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, sobre los motivos por los que se les impidió tener ese encuentro con los medios y la respuesta les sorprendió: "De acuerdo con lo informado por la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia a este centro directivo, dicha Delegación no dictó ninguna orden, instrucción o acto administrativo en los días previos o el mismo día 10 de septiembre de 2025, mediante el cual se impartieran directrices a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de evitar o regular una convocatoria de medios de comunicación por la formación política Vox a las puertas del Centro de Menores Extranjeros de Santa Cruz, Murcia".

La pregunta que se hacen ahora los de Abascal es clara: si no había orden alguna, ¿qué hacía allí la Guardia Civil y por qué se les impidió acceder a aquella calle? Por este motivo, ahora exigen que se les informe y se les trasladen las diligencias, atestado o expediente tramitado con motivo del acto que Vox, que se les informe de cuál fue el motivo por el que la Guardia Civil desarrolló el operativo indicado y de quién fue la orden para realizarlo y que se les dé traslado del preceptivo informe de riesgo o cualquier otro documento o informe técnico que haya servido de base para la adopción de las medidas restrictivas de derechos fundamentales que la Guardia Civil adoptó ese día contra cargos públicos y orgánicos de Vox. Asimismo, reclaman que se les haga llegar la instrucción, directriz u orden que recibieron para impedir el acceso a la vía pública por la que se accede a aquel centro de acogida.

Cabe recordar que el propio delegado del Gobierno, un día antes de aquellos acontecimientos, publicó en sus redes sociales una nota de prensa en la que informaba de que había "dado instrucciones a Guardia Civil para impedir la concentración ilegal convocada por Vox" en el centro de Santa Cruz. "Actuaremos con firmeza para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de los menores", dijo.