Vecinos y negocios de Los Alcázares ya pueden tramitar ayudas por los daños de la DANA y el corte de agua
El Ayuntamiento habilita un punto de atención y asesoramiento presencial y digital para canalizar las solicitudes.
J.V.G.
El Ayuntamiento de Los Alcázares ha puesto en marcha un punto de información y asesoramiento para particulares, empresas y comunidades de propietarios afectadas por el corte de agua potable o por el paso de la DANA ‘Alice’. Este punto estará disponible en el hall de la casa consistorial, de lunes a viernes en horario de 9.00h a 14.00h y de 17.00h a 19.00h.
Desde este servicio, los ciudadanos podrán recibir información y apoyo para la gestión de dos tipos de trámites:
Líneas de ayuda para afectados por la DANA ‘Alice’
Aquellas personas que hayan sufrido daños en alguna de sus propiedades o negocios a consecuencia del paso de la tormenta ‘Alice’ por el municipio de Los Alcázares tienen disponibles unos formularios que estarán dirigidos a la Delegación del Gobierno. Este trámite tiene fecha límite por lo que aquellas personas interesadas en solicitar las líneas de ayuda deberán presentar las solicitudes en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación oficial. Toda la información y los formularios pueden consultarse en la web municipal: Líneas de Ayuda DANA 2025 - Ayuntamiento de Los Alcázares
Formularios para comunicar gastos y perjuicios por el corte de agua potable
Debido al corte de agua potable que afectó a Los Alcázares tras la DANA del 11 de octubre, el Ayuntamiento ha habilitado tres formularios informativos dirigidos a vecinos, comercios y comunidades de propietarios, con el fin de recoger los gastos extraordinarios o perjuicios sufridos.
Estos formularios no constituyen una solicitud de ayuda directa, sino que servirán para que el Ayuntamiento solicite a la Mancomunidad de Canales del Taibilla la creación de un fondo de compensación para ciudadanos, empresas y comunidades afectadas.
Los formularios están disponibles en la web municipal: Gastos y perjuicios por el corte de agua potable DANA octubre 2025 - Ayuntamiento de Los Alcázares
El registro de estos documentos podrá realizarse presencialmente en el Ayuntamiento de Los Alcázares o de forma online a través de la sede electrónica.
