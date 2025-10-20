Vecinos y negocios de Los Alcázares ya pueden tramitar ayudas por los daños de la DANA y el corte de agua

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha puesto en marcha un punto de información y asesoramiento para particulares, empresas y comunidades de propietarios afectadas por el corte de agua potable o por el paso de la DANA ‘Alice’. Este punto estará disponible en el hall de la casa consistorial, de lunes a viernes en horario de 9.00h a 14.00h y de 17.00h a 19.00h.

Desde este servicio, los ciudadanos podrán recibir información y apoyo para la gestión de dos tipos de trámites:

Líneas de ayuda para afectados por la DANA ‘Alice’

Aquellas personas que hayan sufrido daños en alguna de sus propiedades o negocios a consecuencia del paso de la tormenta ‘Alice’ por el municipio de Los Alcázares tienen disponibles unos formularios que estarán dirigidos a la Delegación del Gobierno. Este trámite tiene fecha límite por lo que aquellas personas interesadas en solicitar las líneas de ayuda deberán presentar las solicitudes en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación oficial. Toda la información y los formularios pueden consultarse en la web municipal: Líneas de Ayuda DANA 2025 - Ayuntamiento de Los Alcázares

Formularios para comunicar gastos y perjuicios por el corte de agua potable

Debido al corte de agua potable que afectó a Los Alcázares tras la DANA del 11 de octubre, el Ayuntamiento ha habilitado tres formularios informativos dirigidos a vecinos, comercios y comunidades de propietarios, con el fin de recoger los gastos extraordinarios o perjuicios sufridos.

Estos formularios no constituyen una solicitud de ayuda directa, sino que servirán para que el Ayuntamiento solicite a la Mancomunidad de Canales del Taibilla la creación de un fondo de compensación para ciudadanos, empresas y comunidades afectadas.

Los formularios están disponibles en la web municipal: Gastos y perjuicios por el corte de agua potable DANA octubre 2025 - Ayuntamiento de Los Alcázares

El registro de estos documentos podrá realizarse presencialmente en el Ayuntamiento de Los Alcázares o de forma online a través de la sede electrónica.