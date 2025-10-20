Valcárcel sobre Novo Carthago: “Si hubiéramos tenido la más mínima duda sobre su viabilidad, no estaríamos aquí”

La última sesión del juicio por el caso Novo Carthago ha contado con la comparecencia del expresidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, en calidad de testigo. El interrogatorio, dirigido por el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano, se centró en esclarecer si el entonces exjefe del Ejecutivo autonómico conocía los detalles del macroproyecto urbanístico que afectaba a terrenos próximos al Mar Menor.

A lo largo de su testimonio, insistió reiteradamente en que nunca tuvo conocimiento previo de la iniciativa urbanística antes de su presentación oficial en junio de 2003. Según explicó, la invitación a ese acto fue tramitada como “tantas otras” por su gabinete, y se consideró oportuno asistir por tratarse “de un proyecto de interés para la Región”.

El fiscal Lozano trató de determinar si el presidente había sido informado por su entonces consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, sobre la existencia del proyecto o de las modificaciones en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales que podían favorecerlo. Valcárcel lo negó tajantemente: “En absoluto. Ni en este ni en ningún otro proyecto”, afirmó, subrayando que su papel como presidente no incluía valoraciones técnicas ni jurídicas.

Ante la insistencia del fiscal, que recordó que Novo Carthago contemplaba la construcción de unas 10.000 viviendas, el expresidente mantuvo que nunca recibió advertencias ni informes sobre posibles afecciones medioambientales. “Si hubiéramos tenido la más mínima duda acerca de la viabilidad del proyecto, no estaríamos aquí en este momento”, aseguró.

Lozano también le preguntó por una anotación encontrada en otro procedimiento judicial, en la que se hacía constar que la presentación del proyecto dependía de la obtención de recursos hídricos. En el documento se mencionaba a “Carlos Valcárcel”, hermano del expresidente. Ramón Luis Valcárcel aclaró que no tenía ninguna relación profesional con su hermano y que “jamás ha hecho nada que pudiera complicarme en ninguno de los sentidos”.

El expresidente Ramón Luis Valcárcel, a su llegada este lunes a la Audiencia Provincial de Murcia. / Juan Carlos Caval

El expresidente negó igualmente haber recibido información por parte de la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, ni haber mantenido contacto con representantes de la promotora Hansa Urbana. “Nunca me reuní con ningún inversor”, dijo, explicando que su función como presidente era “impulsar acciones políticas, no entrar en detalles técnicos”.

“Comprenderá que no era ese mi papel —añadió—. Para eso están los consejeros, los directores generales y los funcionarios”.

El fiscal también le preguntó por una reunión celebrada en mayo de 2004 en el Palacio de San Esteban, a la que asistieron miembros del Consejo de Gobierno y el consejero Cerdá. Valcárcel declaró no recordar dicha reunión ni haber autorizado el uso de las dependencias para ese encuentro.

Durante el interrogatorio, Lozano evocó un episodio anterior, relacionado con la modificación urbanística de Lo Poyo, otro proyecto en el entorno del Mar Menor que Valcárcel paralizó. El fiscal quiso saber por qué en ese caso intervino políticamente para impedir su desarrollo y no lo hizo con Novo Carthago. El expresidente sostuvo que en Lo Poyo se suscitaron “dudas políticas”, no técnicas, y que su decisión se limitó a una declaración en la Asamblea Regional. “Dije que no se construiría ni un ladrillo, y no se construyó ni un ladrillo”, recordó.

El expresidente Valcárcel, interrogado este lunes por el fiscal anticorrupción en el juicio por el caso Novo Carthago. / Juan Carlos Caval

Preguntado por las diferencias entre ambos proyectos, insistió en que desconocía las razones técnicas o jurídicas que motivaron las dudas sobre uno y no sobre otro.

En la última parte del interrogatorio, la acusación particular le preguntó si consideraba que Novo Carthago tenía una dimensión política. Valcárcel respondió que solo en la medida en que el proyecto encajaba en la estrategia regional de desarrollo turístico: “Si eso es una dimensión política, aceptemos el término, pero lo que había era un interés por el desarrollo turístico de la región”.

Con un tono sereno y sin apartarse de sus argumentos iniciales, el expresidente negó cualquier implicación o conocimiento previo de las gestiones que facilitaron el proyecto urbanístico hoy en el centro del caso Novo Carthago, que investiga presuntas irregularidades urbanísticas y medioambientales en el entorno del Mar Menor.