Una treintena de talleres descubrirán la ciencia a más de 600 niños

La cara más creativa, tecnológica y sostenible de la ciencia llegará a más de 600 niños y jóvenes en la treintena de talleres ‘Jóvenes Científicos’ que llevará a cabo la Fundación Séneca durante la XXII Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia (Secyt), en el Jardín Botánico del Malecón, en Murcia, entre el próximo viernes y el domingo.

Para participar en los talleres es necesaria la inscripción previa, que puede formalizarse ‘online’ en la web de la Secyt (www.fseneca.es/secyt25) a partir de hoy.

Así, en esta zona de la Semana de la Ciencia y la Tecnología la chef y divulgadora María Dolores Baró combinará ingredientes, curiosidad y experimentos para mostrar que la cocina es también un laboratorio. En estos talleres los participantes medirán, mezclarán, observarán y probarán cómo reacciona la materia cuando se cocina, descubriendo que cada receta encierra una pequeña lección de física y química. Para ello, por ejemplo, prepararán copas de frutas llenas de color y textura o tortitas ‘lunares’ que cambian ante sus ojos.

Por su parte, en el espacio ‘Jóvenes Científicos’ de la Fundación Séneca, los talleres permitirán crear animaciones, diseñar con tabletas gráficas, construir circuitos electrónicos o programar sus propias aplicaciones. Además, aprenderán los fundamentos de la Inteligencia Artificial, entrenando modelos capaces de reconocer imágenes o texto.

La sostenibilidad es otro de los pilares en la programación de los talleres. En ellos, los participantes podrán sumergirse en experiencias prácticas de sostenibilidad y medio ambiente, aprendiendo a cuidar el planeta de manera divertida y educativa.

Finalmente, la ilustradora molinense Amaya Linearte integrará de una manera especial el conocimiento científico y la creatividad artística con los talleres Pokéciencia y ADN al azar, en los que se entrelazan arte y ciencia.