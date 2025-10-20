El Surfari Mar Menor convierte a Los Alcázares en la capital del windsurf

El XXVI Surfari Mar Menor ha puesto este domingo el broche final a una edición que ha vuelto a convertir a Los Alcázares en el epicentro del windsurf en la Costa Cálida. Durante tres días, más de 180 deportistas de toda España y varios países europeos han llenado de vida el entorno del Club Náutico Mar Menor, en un evento que ha combinado competición, convivencia y promoción turística.

“El Surfari Mar Menor es ya una marca consolidada. Representa deporte, turismo, familia y amor por el mar. Esta edición ha sido un éxito en todos los sentidos”, destacó David Caro, presidente de Estación Náutica Costa Cálida.

El Mar Menor se llenó de tablas de windsurf este domingo / L.O.

El evento ha dejado un impacto económico notable en Los Alcázares y en toda la costa del Mar Menor. Más de un centenar de participantes llegados de fuera de la Región de Murcia se alojaron junto a sus familias en hoteles y apartamentos de la zona, disfrutando también de su gastronomía y comercio local, lo que supone una inyección económica importante para el municipio en unos momentos especialmente sensibles tras los daños provocados por la reciente DANA.

“Este tipo de iniciativas demuestran que el Mar Menor sigue siendo un espacio ideal para acoger grandes eventos náuticos. Además, contribuyen a la recuperación emocional y económica de nuestro municipio”, subrayó David Caro.

Las distintas pruebas se han desarrollado con éxito y un ambiente ejemplar entre los participantes, confirmando que el Surfari es mucho más que una competición: es una cita que une generaciones de aficionados al mar, fomenta valores y proyecta una imagen positiva de la Costa Cálida.

Organizadores y asistentes al Surfari Mar Menor / L.O.

Concluida la edición de 2025, la organización ya trabaja en la próxima convocatoria, con el objetivo de seguir creciendo en participación y actividades complementarias, consolidando el Surfari Mar Menor como uno de los grandes eventos náuticos del calendario nacional.

“Terminamos una edición fantástica y ya estamos pensando en la siguiente. El Surfari tiene aún mucho que ofrecer a la Costa Cálida y a todos los que la amamos”, concluyó Caro.