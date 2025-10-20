"Relevante" repunte de kamikazes en las carreteras de la Región de Murcia en un año

El siniestro tuvo lugar hace ahora un año. Un conductor drogado que iba en sentido contrario provocó en la A-30, en dirección a Cartagena, un aparatoso accidente al chocar de frente contra otro vehículo. El siniestro se saldó con dos heridos, uno de ellos el conductor kamikaze; el otro, un diputado del PSOE al que acabaron extirpándole el bazo.

Unos meses antes, en julio, la tragedia acontecía en la autovía de La Manga, donde una pareja perdía la vida tras estrellarse de frente el coche en el que viajaban con otro automóvil cuando circulaban en dirección contraria por la carretera RM-12. El turismo en el que viajaba el matrimonio circulaba en dirección contraria, de lo cual se habían percatado otros usuarios de la vía, y ninguno de los vehículos implicados pudo esquivar la colisión.

Asimismo, en agosto del año pasado, dos personas que iban en una moto murieron y otras cuatro resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, en la A-30, a la altura de la nave de Amazon, en Murcia, en un siniestro causado por un kamikaze que circulaba borracho, y que fue detenido por lo sucedido.

Se trata de tres de los choques causados por un conductor en sentido contrario que tuvieron lugar en 2024 en las carreteras de la Comunidad murciana.

"Preocupante incremento"

El fiscal de Seguridad Vial, en el informe que elaboró para incorporar a la Memoria del Ministerio Público, pone el acento en la proliferación de estas acciones temerarias en la Región.

«Es de reseñar en este apartado un relevante y preocupante incremento de la conducción consciente en dirección contraria por autovías (conducción suicida o kamikaze) con elevados riesgos para la circulación y en ocasiones con resultados de muerte y lesiones graves», destaca Lanzarote.

En este sentido, el fiscal revela que en 2024 fueron «incoados por la Guardia Civil un total de 14 atestados» y resalta el de los dos motoristas fallecidos, que dio lugar a las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Murcia.

Los kamikazes continúan en 2025. Se trata, según apostillan desde la Guardia Civil de Tráfico, de conductores despistados que no se percatan de que circulan por donde no es. Y no se dan cuenta por diferentes motivos: o por una distracción, causada porque tienen sus facultades mermadas (por la edad o tras tomar un fármaco con efectos secundarios) o porque van bebidos o directamente drogados.

Bomberos y sanitarios trabajan en la zona del accidente múltiple a la altura de Caravaca. / 112

En enero de este año, tres personas resultaron heridas de madrugada en la A-30, a la altura de Molina de Segura, después de que un coche que iba en sentido contrario se estrellase contra otro. Una mujer de 26 años se llevó la peor parte y acabó en la UCI del Virgen de la Arrixaca.

En marzo, un Citroën se metió en sentido contrario desde una salida en Cehegín y circuló durante unos 200 metros por la RM-15, donde se produjo el accidente múltiple en el que murieron en el acto los dos ocupantes de este vehículo, dos hombres de 59 y 69 años.