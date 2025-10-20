El PSOE apremia a Salud a poner en marcha los aceleradores lineales parados en la Arrixaca

El servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Virgen de la Arrixaca cuenta con dos aceleradores lineales que se encuentran en desuso desde hace dos años mientras que se deriva a pacientes de los hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía para tratamientos oncológicos a clínicas privadas con las que la Consejería de Salud tiene concierto. Así lo ha denunciado este lunes la diputada y viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista y diputada regional, Marisol Sánchez, quien exige al Gobierno Regional que ponga en marcha los dos aceleradores de última generación que se adquirieron por algo más de cinco millones de euros gracias a la subvención del Ministerio de Sanidad, procedente del Plan INVEAT de la UE.

Sánchez Jódar lamenta que se mantengan parados equipos en la sanidad pública mientras que se pagan diez millones de euros del concierto para derivar a una clínica privada a los pacientes con cáncer de las áreas de salud VI y VII, que engloban once municipios (Abanilla, Alguazas, Archena, Ceutí, Fortuna, Las Torres de cotillas, Lorquí, Molina de Segura, Beniel, Santomera y gran parte del municipio de Murcia) y reúnen a un tercio de la población de la Región de Murcia.

"La realidad es que el Gobierno regional sigue derivando a este centro privado para tratamientos de radioterapia, especialmente cáncer de mama y próstata. Y mientras, de los cinco equipos de radioterapia existentes en la Arrixaca siempre hay dos parados por falta de personal", denuncia la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, quien exige a la Consejería de Salud su puesta en marcha de forma inmediata, ya que el tenerlos parados también implica unos gastos de mantenimiento que hay que abonar, funcionen o no, y que asecienden a medio millón de euros anuales.

La diputada socialista dice no entender por qué no se contrata al personal necesario, cuando "se ha evidenciado que hay personal cualificado disponible en las bolsas de trabajo del Servicio Murciano de Salud, lo que desmiente categóricamente las afirmaciones del Gobierno regional sobre la falta de profesionales para el funcionamiento de estos equipos". En este sentido llega a afirmar que hay personal en esas bolsas de empleo que están trabajando en el propio centro médico privado IMED a la espera de que los llamen para trabajar en la sanidad pública. "Lo que sí hay es falta de voluntad de este Gobierno regional para tratar a estos pacientes en la pública y si un interés manifiesto por pagar conciertos la privada por este tipo de tratamientos", añade.

Mociones en once ayuntamientos

Marisol Sánchez, que ha estado acompañada este lunes por representantes de los grupos municipales socialistas en los municipios afectados, ha anunciado la presentación de mociones en once ayuntamientos para exigir al Gobierno regional la contratación del personal necesario para poner en marcha los equipos parados en el servicio de Oncología Radioterápica de la Arrixaca.

Además, aprovechaba su intervención para recordar que hace un año la Asamblea Regional aprobó una moción en el mismo sentido, en la que se instaba al Gobierno regional a contratar al personal necesario en este servicio y evitar derivaciones por lo que ha exigido también al PP, que votó a favor de esta moción presentada por el PSOE, que “cumpla el mandato de la Asamblea Regional".

Estos no son los únicos equipos que han estado parados en el hospital de referencia de la Región por falta de personal mientras se derivaba a pacientes a los centros concertados. El pasado año, tal y como adelantó La Opinión, profesionales de la Arrixaca denunciaban que había equipos diagnósticos donados por la Fundación Amancio Ortega al Servicio Murciano de Salud que se encontraban en desuso porque no había profesionales para ponerlos en marcha. Concretamente, se trata de tres equipos entre resonancias y TAC los que no estaban siendo utilizados, mientras que «los pacientes son enviados a clínicas concertadas para someterse a pruebas diagnósticas».

Salud: "Los cinco están en marcha y se van alternando"

Ante la denuncia del PSOE, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha manifestado que los cinco aceleradores lineales con los que cuenta el Hospital Virgen de la Arrixaca se encuentran en funcionamiento, "con agendas secuenciales para optimizar el tratamiento por patologías específicas, lo que hace que se vayan alternando a fin de optimizar recursos y adaptando la terapia a cada paciente".

Pedreño apunta que para que estos equipos funcionen es necesario que esté al frente de los mismos un facultativo especialista, un oncoradiólogo, de los que no hay en bolsa. "Por lo que volvemos a pedir que aumenten las plazas de formación MIR en determinadas especialidades en las que hay carencias y le pido al PSOE que se lo pida a su gobierno y a la ministra, que es la responsable para poder aumentarlas".

En el año 2024, según la Consejería, se realizaron más de 31.000 tratamientos y se atendió a más de 2.200 pacientes nuevos gracias a estos cinco dispositivos.