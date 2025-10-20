"Los profesores, científicos e investigadores son los héroes de la ciencia"

¿Quién es Doctor Fisión para quién no le conozca?

Es un canal de divulgación científica con un nivel para todos los públicos. La idea es que la ciencia llegue al máximo número de personas posible. Entonces explico todo de forma sencilla y, sobre todo, intentando que sea divertido. La cuenta está disponible en YouTube, X, Instagram, Facebook, Tik Tok, etc., en total, tengo más de 10 millones de seguidores.

¿Por qué ese nombre?

Es mi marca personal, me apetecía tener una que fuese divertida, original y única. Estuve pensando y Doctor Fisión me pareció un nombre muy divertido, que sonaba un poco a superhéroe. Ya había visto otros divulgadores científicos con nombres curiosos como La gata de Schrödinger o Quantum Fracture. Todo el mundo me dice que es uno de los mejores nombres que podría haber inventado.

¿Cuándo y por qué empezó a crear contenido para redes sociales?

En enero harán cinco años desde que empecé. Lo hice porque es un sueño que yo siempre había tenido. Llevo toda la vida estudiando ciencias y veía canales de divulgación, que me encantaban, porque con su trabajo ayudaban a otros a aprender. Así que un día decidí intentarlo yo también, aunque, al principio, salió fatal. Mis amigos me decían que mis vídeos eran muy malos, que yo no valía para eso, entonces estuve un tiempo parado hasta que dije: voy a creer en mí mismo. Y empecé a subir vídeos, antes de hacer un mes, ya tenía 100.000 seguidores en Tik Tok.

¿Tiene ayuda para editar sus vídeos o para compaginar todas sus cuentas?

Todavía no. Hace unos meses empecé a buscar ayuda, pero todavía no he dado con la persona que me ayude a editar los vídeos. Lo que es la edición de todos los vídeos lo hago yo. Llevo 2.275 vídeos verticales, mil vídeos un poco más largos para Instagram y 78 vídeos largos. Además, cada domingo, emito en directo mi pódcast semanal Domingo de Ciencia. Me gusta mucho editar, el que esté bien o mal editado depende que un vídeo funcione.

¿Le ha afectado la fama a su vida personal?

Me ha afectado de manera muy positiva. Me para mucha gente por la calle o vienen a saludarme, lo cual me hace inmensamente feliz. Si un día salgo a la calle y me paran 20 veces, mejor que si lo hacen 10. Porque me permite tener una conexión real con las personas que ven mi contenido y porque los veo muy felices.

¿Compagina su trabajo en redes con otra actividad profesional?

No. Al primer año ya me dediqué al 100% a las redes sociales. Aunque, siempre digo que me gustaría parecerme a un profesor. Porque creo que son ellos, junto con los científicos y los investigadores, los auténticos héroes de la ciencia. Son los que enseñan a los chavales y los verdaderos protagonistas. Nosotros, los divulgadores, solo contamos lo que ellos hacen, enseñando un poco las novedades, e intentando que haya jóvenes que se ilusionen por aprender y estudiar.

¿Recuerda algún vídeo que supusiera el despegue de su carrera?

No hay un vídeo en concreto, además eso en redes no suele funcionar muy bien. No obstante, tengo vídeos muy especiales porque aparte de hacerme crecer, los considero hitos en mi vida. Un ejemplo es un vídeo que hice sobre la métrica de Alcubierre, un mecanismo que permitiría de manera hipotética, aunque las matemáticas y la física demuestran que funciona, viajar más rápido que la luz. Este vídeo fue muy viral e, incluso, Miguel Alcubierre, investigador mexicano al cual admiro muchísimo y creador de esta idea, le dio un ‘me gusta’. Posteriormente, he podido compartir escenario con él, hizo el prólogo de mi primer libro, El universo explicado, y mantenemos una relación de amistad.

¿De dónde proviene su interés por la ciencia y la astronomía?

La ciencia y la tecnología han sido mi pasión desde que era pequeño. Pero, la astronomía era lo que más me gustaba y me ha parecido muy misterioso siempre el cosmos. De alguna forma, la astronomía ha ido ligada con la comprensión del ser humano de las leyes naturales, por eso, creo que intentar comprender el universo puede ser muy positivo para el ser humano.

¿Por qué ha elegido matricularse en periodismo?

Porque he descubierto que mi labor es más periodística que otra cosa. Al final lo que hago es comunicar para que la ciencia llegue a todo el mundo. Por ello, pensé en cómo mejorar en esta faceta y seguir haciendo mi trabajo lo mejor posible.

¿Cómo se decidió por la UCAM? ¿Había estado antes en la Región?

Sí, en Murcia he estado muchas veces, tengo amigos y familia aquí, entonces me lo conozco al dedillo y me gusta muchísimo, no solo la capital, también Lorca o Molina de Segura. Por otro lado, cuando empecé a buscar universidades, enseguida que hablé con las personas de la UCAM, surgieron sinergias, eran como una gran familia. Eso es algo que me atraía, de modo que empezamos a trabajar juntos.

¿Qué cualidades debe tener un buen divulgador científico?

Además del rigor, diría que conocer todas las herramientas de comunicación, y la voz es lo más importante. No solo me refiero a la voz que se puede escuchar, sino a la que se puede leer. Que cuando alguien lo lea, o lo escuche, sepa que eres tú. Desarrollar tu propia voz es lo más importante en un periodista y comunicador, pues creo que es lo más recordado cuando pasan los años. Un ejemplo es Félix Rodríguez de la Fuente, el más grande de la historia de España.

¿La ciencia se enseña mal?

La ciencia no se enseña ni bien ni mal. Es muy distinto una clase de universidad a un vídeo corto, pero lo importante es que son experiencias complementarias. Un vídeo corto puede hacer que un alumno tenga más ganas de aprender, mientras que una lección en la facultad te puede enseñar fórmulas complejas y alucinantes. Toda la ciencia se enseña bien si se hace desde el corazón y la verdad.