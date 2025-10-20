El PP exige la comparecencia urgente de la ministra Sara Aagesen por el corte de agua en municipios del Mar Menor

El Partido Popular ha exigido la comparecencia urgente de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en las Cortes Generales para que dé explicaciones del corte de agua en municipios del Mar Menor. Así lo ha anunciado el senador del Partido Popular de la Región de Murcia Francisco Bernabé, en el transcurso de una rueda de prensa junto a la diputada nacional Miriam Guardiola y la senadora Antonia López Moya.

Bernabé ha denunciado que “Pedro Sánchez nos ha puesto al nivel del Tercer Mundo”, ya que “son nueve días consecutivos con más de 100.000 personas sufriendo la ausencia de agua potable en sus hogares y trabajos, con situaciones e imágenes más propias del África subdesarrollada que de una nación de la Unión Europea en pleno siglo XXI”.

Una situación que el senador del PP ha calificado de “insostenible”, con “seres humanos sin poder asearse, lavar la ropa y enseres, o limpiar sus viviendas”, a lo que se suman “unos comercios y negocios, en particular los de hostelería, que se están viendo obligados a cerrar sus puertas ante la imposibilidad de prestar servicio y atender a sus clientes en las debidas condiciones de higiene”.

“Frente a ello, la opacidad, incapacidad e inoperancia de los responsables políticos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y de la Delegación del Gobierno de España, encabezada por el jefe de los socialistas de la Región, Francisco Lucas”, ha señalado.

“Unos representantes del Gobierno de España que ni son capaces de solucionar este problema, ni de dar la más mínima explicación sobre las verdaderas razones de una situación que ha provocado un auténtico colapso en la vida de tantas decenas de miles de personas”, ha reprochado.

“Por esa razón, los parlamentarios nacionales del Partido Popular hemos pedido la comparecencia urgente de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado”, ha subrayado Bernabé.

40 preguntas de control

“Además, también hemos registrado más de 40 preguntas de control al Gobierno en ambas cámaras de las Cortes Generales, en las que exigimos respuestas concretas sobre las verdaderas razones de este desastre”, ha anunciado el senador. En concreto, “cuándo acabará esta situación y si piensan asumir alguna responsabilidad, tanto quienes no previeron ni adoptaron las medidas necesarias, como quienes se están demostrando incapaces de resolver el problema”.

Obras en las ramblas

“Confiamos en que las explicaciones de la ministra sean algo más serias que las tan pueriles que hemos tenido que escuchar de los socialistas de la Región”, ha apuntado Bernabé. “Porque ridículo es echar la culpa a la ausencia de una ordenación territorial, como si la misma parara riadas”, y cuando, según ha puntualizado, “lo único que puede hacerlo son las obras en las ramblas, esas que el Gobierno de España se niega a ejecutar desde hace siete años”.

“¿Por qué no le piden explicaciones al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre la razón de no acometer esas obras en las ramblas? ¿O sobre por qué la noche de la DANA no ordenó abrir las compuertas del principal canal del Trasvase en la zona, una inacción que ha provocado las inundaciones más graves en la historia que recuerdan los más de 2.000 vecinos de El Mirador?”, ha preguntado el senador.

“Por mucho que el PSOE pretenda desviar la atención, ahí es donde están las claves de todo este desastre”, ha concluido.