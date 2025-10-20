Política Social suma 50 plazas en residencias y viviendas tuteladas para personas con problemas de salud mental

La Consejería de Política Social ha sumado este año 50 plazas para personas con problemas de salud mental en residencias, centros de día y viviendas tuteladas en las que el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) tiene plazas concertadas o conveniadas. En concreto, ha amplíado en unas 30 las plazas para personas con problemas de salud mental en residencias y viviendas tuteladas, e uncrementará en una veintena el número de plazas en centros de día y en el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP). Éstas se suman a las 1.323 plazas públicas de este tipo con las que cuenta la Región de Murcia.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha anunciado este incremento, al que se destinará una inversión superior a los 500.000 euros, durante una visita a la primera exposición artística creada por los usuarios de la residencia para personas con problemas de salud mental 'Cristo de los Mineros' de La Unión, junto al alcalde del municipio, Joaquín Zapata.

Conchita Ruiz, junto al alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, y usuarios de la residencia Cristo de los Mineros en la exposición artística creada por algunos residentes y abierta al público en el Museo Minero / car

Ruiz ha señalado la importancia "de este nuevo refuerzo de la red de atención para personas con problemas de salud mental, que permite mejorar la calidad de los servicios, una atención personalizada para fomentar su autonomía y también para promover su participación social. Es una muestra más del compromiso del Gobierno regional por ampliar ese apoyo a fin de dar respuesta a todas sus necesidades".

Exposición en el Museo Minero de La Unión

Un compromiso del que ha hablado la consejera durante el recorrido por la exposición 'Reflejos cerámicos. Creación, identidad y presencia', que se encuentra abierta al público en el Museo Minero de La Unión. En la muestra se pueden contemplar las obras de arte creadas por las personas participantes en un taller de cerámica experimental que ha acogido la residencia.

Ruiz ha destacado la relevancia de estas obras "que demuestran cómo el arte también sirve para derribar barreras, permite fomentar la inclusión, y aquí vemos un claro ejemplo. Los usuarios han podido expresar con sus creaciones lo que sienten y transmitirlo al público asistente en un enclave único, el Museo Minero de La Unión. Esto dota aún de mayor relevancia a estas obras, y demuestra a quienes las han creado que son capaces y su arte también es importante".

La exposición recoge una serie de piezas, resultado de la dedicación de los usuarios de la residencia durante los últimos meses, basadas en el autorretrato. Con estilo libre, y teniendo en cuenta la técnica trasmitida por profesionales, han elaborado cada una de las obras de esta muestra, que se puede visitar hasta el próximo 31 de octubre.

En el centro 'Cristo de los Mineros', gestionado por la Fundación Diagrama, con un concierto vigente con la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), convive cerca de un centenar de personas.