Piscinas llenas de polvo

En los momentos de bonanza, en los grandes proyectos sanitarios de la Región no se ha escatimado en gastos y muchos de ellos han incluido servicios pensados para los pacientes que finalmente nunca se han llegado a poner en marcha. Esto ha sucedido en el Hospital Reina Sofía de Murcia, pero también en Los Arcos del Mar Menor o en el Santa Lucía de Cartagena, donde importantes infraestructuras sanitarias siguen guardando polvo varias décadas después de haberse construido.

El ejemplo conocido más recientemente es la piscina del servicio de Rehabilitación del Hospital Reina Sofía de Murcia, una instalación que se construyó cuando se levantó el nuevo centro -inaugurado en enero de 2005- y que no ha llegado a usarse, según confirman a La Opinión los propios trabajadores del hospital de referencia del Área VII de Salud.

«La piscina no ha llegado nunca a usarse porque cuando se construyó tenía unos problemas técnicos que tardaron en solventarse y con el tiempo se vio que para ponerla en marcha era necesario contratar a más personal para así poder llevar a cabo las terapias en las que está indicada, lo que hizo que se fuera dejando y que ni los propios rehabilitadores lo reclamaran», explica uno de los responsables del centro sanitario. De esta forma, la piscina de Rehabilitación del Reina Sofía cumple ya 20 años acumulando polvo, una instalación que cuenta con todos los equipamientos necesarios para atender a pacientes y con una base que se eleva para ayudarles a salir del agua.

La necesidad de más profesionales para meterse en el agua con los pacientes ha sido un impedimento

El responsable de Rehabilitación de otro centro sanitario murciano señala que el caso del Reina Sofía no es único, ya que existe también otra piscina terapéutica en Los Arcos del Mar Menor que tampoco ha llegado a usarse desde que se construyó. «Actualmente no hay ninguna piscina terapéutica en marcha en la Región, ya que estas terapias cada vez se hacen menos al requerir de más personal, concretamente de fisioterapeutas que se metan al agua con los pacientes y que no los dejen solos», afirma este especialista, quien también apunta al hecho de que estos tratamientos suelen ser largos.

En España existen pocos centros con piscinas para las sesiones de rehabilitación de los pacientes y las que existen se suelen utilizar para casos de enfermos con mucha rigidez, ya que trabajar los ejercicios en el agua facilita la movilidad. Desde el Servicio Murciano de Salud (SMS) explican que las piscinas son instalaciones contempladas en el proyecto arquitectónico de estos hospitales hace más de 23 años, y actualmente no se utilizan, ya que «el uso de este tipo de instalaciones no está incluido en la Cartera de Servicios Común del Sistema Nacional de Salud (SNS)».

No obstante, insisten en que «en cualquier caso, las necesidades de los pacientes que precisan rehabilitación están cubiertas en todas las áreas de salud». Las últimas cifras oficiales muestran que el pasado año 2024 se realizaron en toda la Región de Murcia 132.000 consultas con el médico rehabilitador, una cifra que aumenta año tras año y que supusieron 5.000 consultas más que en el ejercicio 2023.

Precisamente, profesionales del Reina Sofía indican que en los últimos años la demanda del servicio de Rehabilitación ha crecido de forma considerable. En ello influyen distintos factores, como son el aumento del envejecimiento de la población, que ha conllevado un aumento de patologías como accidentes cerebrovasculares, fracturas de cadera o poliartrosis, así como la ampliación de la cartera de servicios de la unidad.

Los últimos datos de listas de espera en el SMS correspondientes a junio de este año 2025 indican que en la Región de Murcia hay en estos momentos más de 16.000 pacientes pendientes de pasar por la consulta de Rehabilitación, con un tiempo medio de espera de 120 días.