Marqués niega haber tenido conocimiento de informes negativos sobre Novo Carthago

El exconsejero de Medio Ambiente de la Región de Murcia, Francisco Marqués, negó este lunes ante el tribunal que juzga el caso Novo Carthago haber tenido conocimiento de informes técnicos desfavorables al macroproyecto urbanístico promovido junto al Mar Menor. Marqués declaró como testigo en la Audiencia Provincial de Murcia, en una sesión en la que fue interrogado por el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, dentro de la recta final del juicio.

El exconsejero explicó que llegó al cargo a finales de junio de 2004, aunque la Consejería de Medio Ambiente, de nueva creación, “no empezó a funcionar como tal hasta comienzos de 2005”. Recordó que permaneció en el puesto hasta abril de 2006 y precisó que todos los directores generales de su etapa, salvo uno, fueron designados por él.

Preguntado por el fiscal sobre si su antecesor, el también exconsejero Antonio Cerdá, (acusado en este proceso) le había informado de los principales expedientes en marcha, Marqués respondió que no. “No recuerdo haber tenido ninguna conversación al respecto; los consejeros normalmente no hablan entre ellos de esos asuntos”, afirmó. También negó hacer tenido ningún contacto o relación con el consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, otro de los acusados.

Respecto al proyecto Novo Carthago, el exconsejero sostuvo que cuando asumió sus funciones “el procedimiento estaba prácticamente finalizado”. Añadió que la Declaración de Impacto Ambiental del plan se había publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en mayo de 2003, “antes de que yo fuera nombrado”, y que, por tanto, no tuvo intervención en la tramitación principal. “Yo conocía el asunto, pero no el expediente”, recalcó, insistiendo en que su conocimiento era superficial y posterior a su etapa en el Gobierno regional.

Durante el interrogatorio, Lozano le preguntó por un informe de noviembre de 2004 que, según la Fiscalía, era "negativo" al proyecto Novo Carthago. Marqués dijo desconocerlo. “No conozco ese informe, ni siquiera he oído hablar de él”, aseguró.

El exconsejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, y el concejal de Urbanismo en Murcia, Antonio Navarro Corchón, a su llegada a la Audiencia Provincial de Murcia. / Juan Carlos Caval

Sí reconoció haber tenido acceso, tiempo después, a otro documento en el que “todos los jefes de servicio y técnicos” firmaban que debía aplicarse el PORN de 2003 (el instrumento legal que se utilizó para dar cobertura a la reclasificación de los terrenos, mediante la modificación 113 del PGOU de Cartagena), y no el anterior. En cuanto a otros posibles informes, el exconsejero subrayó que nunca habría dado validez a un documento “que no tuviera el rango jerárquico y los informes jurídicos correspondientes”. “Un papel firmado por uno o por 37 técnicos no me vale para nada si no tiene los trámites administrativos que debe tener”, dijo.

Marqués también rechazó haber recibido instrucciones o presiones para favorecer el proyecto. “Había muchos proyectos de interés para la comunidad, pero el interés está en cumplir la legalidad vigente, no en otra cosa”, defendió. Añadió que la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental de diciembre de 2004 trató “una refinería, una desaladora, recalificaciones urbanas… unos 27 o 28 temas”, de modo que Novo Carthago “no fue un expediente singular”.

En relación con la publicación, en mayo de 2005, de la orden que reiniciaba el trámite del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Mar Menor, Marqués explicó que fue una decisión general que afectó “a todos los planes pendientes en la Región”. Dijo no recordar si en ese procedimiento faltaba algún informe preceptivo, ya que “para entonces ya no era consejero”. Además, a preguntas de la acusación partir, indicó que desconocía que el reinicio del PORN de 2003 pudiera haberse llevado a cabo para facilitar el desarrollo del proyecto urbanístico en zonas ambientalmente protegidas.

El exresponsable autonómico insistió en que conocía “solo de forma general” algunos aspectos ambientales del entorno, como la contaminación en las ramblas que desembocan en la zona, pero negó haber recibido información específica sobre la afección del proyecto a espacios protegidos. “Yo no tenía que intervenir en eso; no tenía interés en conocerlo entonces, ni lo tengo ahora”, declaró.