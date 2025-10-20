María Marín acusa a Salud de mentir sobre su caso de cáncer de mama: “Extraviaron mi biopsia”

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, denunció el pasado 16 de octubre en un video publicado en sus redes sociales estar “reviviendo una pesadilla” tras las denuncias de centenares de mujeres andaluzas por los errores de gestión en el diagnóstico de su cáncer de mama. El 16 de octubre, la Consejería de Salud respondió asegurando a los medios de comunicación que no tenía constancia de su caso, algo que Marín ha demostrado hoy ser falso. “Han mentido a sabiendas de que yo también he sido una de las afectadas por su mala gestión, porque extraviaron mi biopsia”, ha censurado Marín, que ha hecho pública la respuesta que recibió en abril de 2022 de la Subdirección General de Atención al Ciudadano.

La diputada morada ha subrayado en la red social X los paralelismos de su situación con la que han denunciado centenares de mujeres en Andalucía. “Mienten ahora y me mintieron en 2022, cuando en este escrito alegaban en su defensa que yo debía haber solicitado cita, cuando en todo momento me dijeron que me llamarían si había algo malo, como es el procedimiento habitual y como dijeron a las mujeres andaluzas afectadas”, ha asegurado.

“Si mienten con un caso como el mío, que ocupo un cargo público, qué no harán con miles de mujeres anónimas que no tienen ningún altavoz ni apoyo”, ha lamentado Marín. “Esta denuncia es por ellas, porque no quiero que ninguna mujer de esta tierra tenga que pasar por esto”, afirmaba al hilo.

Por último, Marín ha exigido “más medios para el sistema de detección de cáncer de mama” tras defender que “en la Región de Murcia tenemos los mejores profesionales sanitarios” y mostrarse muy agradecida a “la atención que recibí en la unidad de oncología del hospital de Santa Lucía, que fue extraordinaria y me salvó la vida”. “El problema es un problema de gestión, de la Consejería de Salud, y es la que tiene que dar explicaciones en lugar de mentir y atacar a las mujeres que hemos sufrido su negligencia”, ha concluido.