El Mar Menor vuelve a tener ostras: instalan el primer arrecife experimental para regenerar la laguna

El Mar Menor cuenta desde esta semana con su primer arrecife experimental de ostra nativa (Ostrea edulis), instalado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y ANSE dentro del proyecto RemediOS-2. La iniciativa, que busca mejorar la calidad del agua y recuperar la biodiversidad, se ha presentado este lunes en el Centro Oceanográfico de Murcia con la participación de representantes científicos y autoridades ambientales.

El arrecife está formado por 175 bloques de arcilla biodegradable diseñados por Oyster Heaven, que se deshacen progresivamente a medida que las ostras crecen. En ellos se han fijado previamente unas 55.000 larvas de ostra producidas en el criadero RemediOS a partir de reproductores salvajes del Mar Menor. En conjunto, el arrecife ocupa una superficie de apenas 12 m², pero supone un paso pionero en la recuperación de esta especie, que llegó a albergar más de 135 millones de ejemplares en la laguna en la década de los ochenta del siglo pasado y que hoy está prácticamente desaparecida.

Aliado natural contra la eutrofización

La ostra plana nativa se plantea como una herramienta natural de regeneración, ya que estos bivalvos contribuyen a mejorar la calidad del agua mediante la filtración y pueden ayudar a mitigar los efectos de la eutrofización. Asimismo, el depósito de carbono en sus conchas aporta un valor añadido en la lucha frente al cambio climático. “La restauración de la ostra plana es una solución basada en la naturaleza con múltiples beneficios ecosistémicos: mejora la calidad del agua al filtrar partículas en suspensión y genera hábitats que favorecen el aumento de la biodiversidad”, explica Marina Albentosa, investigadora del IEO-CSIC y coordinadora de RemediOS-2.

El fondeo del arrecife se llevó a cabo gracias al apoyo logístico del barco solar de WWF, con el que se transportaron los bloques. En los próximos meses, técnicos de ANSE, bajo la dirección científica del IEO-CSIC, realizarán un seguimiento del arrecife para evaluar la supervivencia y el crecimiento de las ostras.

La instalación del arrecife se ha presentado este lunes en un acto celebrado en el Centro Oceanográfico de Murcia (IEO-CSIC), en el que han participado Elena Chaves Pozo, directora del centro; Inma Ramírez, directora de la Oficina Técnica del Mar Menor (MITERD); Mª Cruz Ferreira, secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática; y Marina Albentosa, coordinadora del proyecto. Tras la presentación, los asistentes han realizado una breve travesía en barco hasta el norte de la Isla del Barón para conocer de primera mano el arrecife experimental. Durante el acto, Ferreira indicó que “el Gobierno regional está plenamente comprometido con el futuro del Mar Menor, apoyando proyectos científicos que aporten soluciones innovadoras y basadas en la naturaleza”.

Presentación del proyecto RemediOS2 1 / CARM

El objetivo general del proyecto RemediOS-2 es analizar el potencial de la ostra plana como herramienta de bioextracción de nutrientes y determinar hasta qué punto su recuperación puede contribuir a la mejora ambiental del Mar Menor. El proyecto ya ha alcanzado su primer hito, con la instalación de estos sistemas de cultivo de ostra en columna de agua en el Mar Menor. Este paso inicial supone el arranque de la fase experimental, en la que se monitorizará el crecimiento y la capacidad de filtración de la especie. Los resultados serán determinantes para evaluar la viabilidad de una acuicultura restaurativa a medio y largo plazo.

La acuicultura de restauración, que combina producción con beneficios ecosistémicos, es un ejemplo de la denominada economía azul que promueve la Unión Europea. Su desarrollo en la Región podría situar al Mar Menor como referente internacional en la aplicación de técnicas innovadoras de bioextracción y restauración marina.

El proyecto RemediOS-2, con la colaboración de WWF y Oyster Heaven, pretende recuperar la ostra plana como bioextractor de nutrientes y generador de biodiversida

RemediOS-2 es una iniciativa coordinada por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), que cuenta también con la colaboración de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia y la Fundación Estrella de Levante, y que ha sido seleccionada dentro del Programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y la Fundación Biodiversidad.

Tras la presentación, los asistentes han realizado una travesía en barco hasta el norte de la Isla del Barón, donde está situado el arrecife / CARM

Participación del Gobierno regional

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor asume un papel central dentro del consorcio al encargarse de la parte de gestión y planificación estratégica, con objetivos específicos como el desarrollo de un Plan de Ordenación Espacial para las acciones de restauración y bioextracción en columna de agua, y la definición una hoja de ruta que permita clasificar las aguas del Mar Menor como aptas para el cultivo de bivalvos, condición imprescindible para consolidar un futuro desarrollo de la acuicultura restaurativa.

La aportación económica de la Consejería asciende a cerca de 70.000 euros, de los que un 30 por ciento corresponde a fondos propios, y se destinará a actuaciones técnicas como la compra e instalación del material para los sistemas de cría de ostra, así como la contratación de asistencias para elaborar los informes que definirán la hoja de ruta. Mª Cruz Ferreira, ha indicado que colaboración en RemediOS-2 refuerza la estrategia de la Región "para combinar la conservación de la biodiversidad con nuevas oportunidades en el marco de la economía azul”, y ha recalcado que “este primer hito alcanzado demuestra que la ciencia y la cooperación institucional son la mejor herramienta para avanzar en la recuperación real y efectiva del ecosistema lagunar”. “RemediOS-2 pretende abrir el camino hacia soluciones sostenibles que integren ciencia, gestión y participación social. El Gobierno regional seguirá trabajando en esta línea con el objetivo de garantizar el futuro de un enclave natural que forma parte de la identidad y el patrimonio colectivo de todos los murcianos”, ha añadido.