El Mar Menor, otra vez al límite: entra en anoxia tras la dana Alice

El Mar Menor vuelve a situarse en una situación crítica tras el paso de la dana Alice. Así lo advirtió este lunes el investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y coordinador del programa Belich, Juan Manuel Ruiz, quien explicó que los últimos datos recogidos por las boyas de monitorización muestran una preocupante caída del oxígeno disuelto en el agua, especialmente en la zona sur de la laguna.

“En el fondo ya estamos registrando niveles de oxígeno propios de anoxia, por debajo de los 2 miligramos por litro. Ahora mismo están en 1,5”, indicó Ruiz. Aunque no se trata de una ausencia total de oxígeno, recalcó que son valores “muy bajos” y característicos de los episodios que en ocasiones anteriores han provocado mortandades de peces y crustáceos.

El investigador explicó que la causa principal de este fenómeno es la estratificación de la columna de agua que se ha formado tras las lluvias torrenciales. La entrada de agua dulce, menos densa que la salada, ha generado una capa superficial que impide la mezcla vertical del agua y bloquea el intercambio de oxígeno con las capas más profundas. “Al mantenerse esta estructura, el fondo se queda sin oxígeno”, precisó.

Episodio de ‘sopa verde’ en la laguna en 2021 / PEDRO GARCÍA/ANSE

A esa situación se suma el crecimiento explosivo del fitoplancton en la capa superficial, lo que se conoce como “sopa verde”. Este desarrollo masivo de microalgas, además de consumir oxígeno, reduce la cantidad de luz que llega al fondo, agravando aún más el problema.

Según los datos del programa Belich, la concentración de oxígeno empezó a descender alrededor del 14 de octubre y ha ido cayendo progresivamente. “Pasamos de una situación de hipoxia —entre 4 y 2 miligramos por litro— a una de anoxia, por debajo de 2”, detalló Ruiz.

Preguntado por las condiciones que podrían evitar un nuevo episodio de mortandad, el investigador señaló que todo depende de que se rompa esa estabilidad atmosférica que mantiene la estratificación. “Lo ideal sería que entrara algún viento o una borrasca que favorezca la mezcla vertical del agua”, explicó.

Mientras tanto, el IEO mantiene una vigilancia constante sobre la laguna. Gracias a los sensores instalados, el equipo obtiene datos “en tiempo prácticamente real”, lo que permite actualizar los informes “cada dos días”, según Ruiz.

Sobre la posibilidad de que se repitan escenas de peces muertos como las de 2019 o 2021, el científico fue prudente: “No te lo sé decir porque esto no lo sabe nadie. Todo dependerá de cuánto se prolongue esta situación. Pero hay que estar muy atentos en los próximos días”.