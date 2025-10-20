La oposición logrará pocos cambios de la Ley de Simplificación con sus enmiendas

El Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa que salga aprobado de la Asamblea Regional lleva camino de acabar siendo muy parecido al texto que salió del Consejo de Gobierno. De las más de cien enmiendas (108) que presentaron los grupos parlamentarios, solo han pasado el filtro de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua catorce.

"Nuestra única intención era que el proyecto de ley salga con la máxima garantía posible. Desgraciadamente, les tengo que decir que no lo hemos conseguido", lamentaba este lunes el diputado socialista Alfonso Martínez Baños. "Son enmiendas técnicas que no afectan a la esencia del decreto ley", explicó.

En este sentido, critica al Partido Popular porque "no tenía ni tiene ninguna intención de escuchar a los ayuntamientos ni a los representantes de la economía social y de los sindicatos, que en este Parlamento ya anunciaron que sería conveniente introducir mejoras".

Diputados del PP en la comisión, con María Casajús a la derecha. / PPRM

María Casajús, del PP, denunció que "PSOE y Vox se han aliado para modificar la Ley de Simplificación Administrativa", puesto que los de Abascal votaron a favor de siete enmiendas del PSOE y también de una de Podemos, mientras que los socialistas votaron a favor de siete enmiendas de Vox.

Para ella, esto demuestra que "hay un pacto entre PSOE y Vox" para cambiar esta ley, "un acuerdo de espaldas a los ciudadanos del que tendrán que dar explicaciones".

Antonio Martínez Nieto, diputado de Vox en la Asamblea. / A. R.

El diputado de Vox Antonio Martínez Nieto celebró que una de sus enmiendas aprobadas de su partido fuera la que pretende "declarar que tendrán carácter estratégico todos aquellos proyectos que benefician al sector primario", aunque lamentó que fuera rechazada su declaración que pretendía "quitar el carácter estratégico a todos esos proyectos que tienen que ver con la implantación de placas solares en suelo agrario".

Vox anuncia "mociones en posteriores debates parlamentarios" para resolver las "carencias" con las que nace la nueva legislación.