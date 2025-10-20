Leve respiro a los juzgados de la Región: bajan los casos que entran, aunque Murcia sigue en el pódium de la litigiosidad

Leve respiro a los juzgados de la Región, aunque el colapso es casi crónico. Los asuntos ingresados en los órganos judiciales de la Comunidad invierten su tendencia al alza, con un descenso del 1,3% en el segundo trimestre del año 2025, informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia este lunes en un comunicado, elaborado con los datos del informe 'Situación de los órganos judiciales' en el segundo trimestre de 2025', del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"El número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de la Región de Murcia, que en total sumaron 69.047, disminuyó durante el segundo trimestre del año en un 1,3 % en relación con el mismo periodo de 2024", concreta la nota, que explica que "la tendencia fue a la baja en todos los órdenes jurisdiccionales, a excepción del penal, en el que la cantidad de asuntos de nuevo ingreso experimentó un incremento del 4,2%".

En la jurisdicción civil, el descenso fue del 4,8% con respecto a los asuntos registrados en el segundo trimestre de 2024; y, tanto en los órdenes contencioso-administrativo y social, fue del 10,1 % y 9,6% respectivamente.

Al final del trimestre quedaron pendientes un total de 220.431 asuntos, lo que implica un incremento del 14,7% respecto al segundo trimestre de 2024, aunque disminuye un punto respecto al crecimiento de este periodo.

Por jurisdicciones

Por jurisdicciones, las estadísticas muestran que los asuntos de nuevo ingreso en el orden civil fueron 32.260, un 4,8% menos que un año antes; los resueltos sumaron 25.525, un 0,7% más, y quedaron en trámite 143.593, un 19,1% más que al final del segundo trimestre de 2024, explica el comunicado.

Los asuntos registrados en la jurisdicción penal ascendieron a 31.665, un 4,2% más que en 2024. En el mismo periodo, se resolvieron 31.048 asuntos, un 1,1% menos, y quedaron en trámite 52.512 asuntos, un 7,4% más, prosigue la nota.

En la jurisdicción de lo contencioso-administrativo se registraron 1.569 nuevos asuntos, lo que equivale a un descenso del 10,1%. Los asuntos resueltos fueron 1.747, un 12,4 % menos que el año anterior. También se redujeron, en un 0,5 %, los que quedaron pendientes de resolución (6.945).

En la jurisdicción social ingresaron 3.553 nuevos asuntos, lo que supuso un descenso del 9,6% respecto a 2024. Los resueltos bajaron un 7,8 % al alcanzar la cifra de 3.512 asuntos y los pendientes al final del periodo (17.381), aumentaron un 10,7 %.

Datos nacionales

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido de 39,83 asuntos por cada mil habitantes, dos puntos más baja que en el mismo trimestre de 2024, en el que se situó en 41,92. Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (54,07), Madrid (44,54), Murcia (44,02), Cataluña (40,64), Baleares (40,61) y Andalucía (39,90).

Los territorios que registraron una tasa inferior a la nacional fueron Asturias (39,34), Comunidad Valenciana (37,98), Galicia (36,21), Castilla y León (35,79), Aragón (35,67), Cantabria (34,91), Castilla-La Mancha (34,12), Navarra (31,79), Extremadura (30,73), País Vasco (27,85) y La Rioja (27,48).