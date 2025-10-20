Los inspectores de educación vuelven a exigir en la calle el abono de complementos

Los inspectores de educación de la Región de Murcia han vuelto a salir este lunes a la calle para reclamar el complemento aprobado por la Consejería de Educación hace dos años y que aún no han llegado a percibir. Se trata de la tercera protesta que protagonizan, por tercer lunes consecutivo, de las cuatro que han convocado este mes de octubre a las puertas de la Consejería para exigir el cumplimiento del acuerdo de Mesa Sectorial de noviembre de 2023.

Los afectados explican a La Opinión que en aquella reunión se acordó que el cuerpo de inspectores de educación cobrara un complemento retributivo que sí que perciben el resto de cuerpos docentes y que "a los inspectores no se nos aplicó con la excusa de la crisis económica en su momento". Así llevan dos años, a la espera de que el Gobierno regional cumpla con esta medida e incluya en sus nóminas el abono del complemento, que les supondría unos 140 euros mensuales.

Los inspectores también reclaman a Educación la cobertura de los daños personales y materiales que puedan sufrir en sus visitas a los centros educativos.

A la concentración de este lunes han asistido varias decenas de afectados, así como representantes de los sindicatos SIDI, ANPE, CCOO, STERM, CSIF y UGT.

Recuerdan los convocantes que el próximo lunes, 27 de octubre, será la última de las concentraciones, tras la cual celebrarán una asamblea de todo el colectivo para decidir otras medidas a adoptar, ya que sobre la mesa tienen el acudir a la Justicia, según indican los afectados.

La Consejería de Educación señalaba a principios de octubre, con el inicio de las concentraciones, que la aplicación de este complemento "se encuentra en el proceso de tramitación, ya que el acuerdo tiene complejidades jurídicas que se están intentando solventar, para su aprobación definitiva en Consejo de Gobierno".