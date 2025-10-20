El Imida rebaja la alerta por el Mar Menor: la anoxia sólo se registra en cuatro puntos del sur y hay una tendencia a la estabilización

Pocas horas después de hacerse público el informe del IEO en el que se confirma la situación de anoxia en la zona sur del Mar Menor y donde alerta de los riesgos de un nuevo episodio de ‘sopa verde’ y mortandad de peces y crustáceos, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), dependiente de la Comunidad, ha ofrecido un análisis mucho menos perturbador o alarmista. Tanto es así que según los análisis realizados este lunes, el Imida concluye que el Mar Menor muestra "una tendencia a la estabilización" de sus principales parámetros ecológicos una semana después del impacto de la dana Alice.

El equipo científico, que coordina una red de 21 puntos de control repartidos por toda la laguna, ha registrado una evolución generalizada hacia la normalización en comparación con los datos obtenidos la semana anterior.

Los resultados confirman, según este análisis, una tendencia media similar a la observada en otros episodios de lluvias intensas, de acuerdo con la serie histórica de mediciones. Los valores actuales indican niveles elevados de oxígeno, con una media de 7,21 miligramos por litro, y una salinidad alta, en torno a 43,08 unidades PSU. Al mismo tiempo, se aprecia un descenso notable del nivel de clorofila, que ha caído un 42 % respecto a los valores medidos tras la dana, situándose en 3,09 miligramos por metro cúbico frente a los 5,4 registrados el pasado martes.

Gráfico con los niveles de oxígeno con los datos de este lunes 20 de octubre / Imida

Pese a la tendencia positiva, el estudio detecta diferencias entre las distintas zonas de la laguna. En cuatro de los 21 puntos de muestreo —localizados en la cubeta sur tal y como reflejaba el informe del IEO— “se observan niveles de oxígeno más bajos que en el resto del ecosistema”. Esta área coincide, añade el Imida, con la que sufrió un mayor impacto tras la dana, debido a la entrada de agua procedente de las ramblas de La Carrasquilla y El Beal, entre otros cauces.

El informe también señala una mejoría de la transparencia del agua, que alcanza los 2,75 metros de media, mientras que la turbidez se mantiene elevada, con 7,98 FTU, aunque ha frenado su tendencia al alza. La temperatura, con un valor medio de 22,8 grados, se mantiene dentro de los parámetros normales para esta época del año.

Según el Imida, el seguimiento continuo del Mar Menor permite evaluar la evolución del ecosistema y comparar su respuesta ante fenómenos meteorológicos intensos. Los resultados de este lunes confirman que la dana Alice produjo alteraciones similares a las de otros episodios de lluvias, pero también ponen de manifiesto que el principal factor de perturbación de la laguna no se limita al impacto puntual de las precipitaciones.

El informe concluye que el acuífero sigue siendo el elemento más determinante en la alteración del estado del Mar Menor, ya que actúa de forma continua y su influencia se intensifica tras episodios de lluvias intensas. Esta dinámica, según los técnicos, evidencia que los efectos sobre el ecosistema no finalizan con el paso de la dana, sino que se prolongan en el tiempo a través del aporte subterráneo de agua y nutrientes que mantiene el acuífero.