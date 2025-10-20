Estas son las ocho empresas de la Región premiadas este año por la inclusión laboral de personas con discapacidad

"Puede que una estación de servicio, una perfumería, una empresa hortofrutícola o una red de museos tengan poco en común, pero la cosa cambia cuando hablamos de inclusión", apuntan desde la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual y Del desarrollo, Plena Inclusión Región de Murcia, que reconoce la labor de ocho empresas e instituciones en una nueva edición de sus Premios Laurel, que se entregarán el día 29 en el Víctor Villegas de Murcia.

En concreto, según indica la organización, la gala será a las once de la mañana del último miércoles del mes y en ella se reconocerá la labor de:

Walki Plasbel. Laurel a la Contratación en Gran Empresa, a propuesta de Ceom.

Estación Madrid. Laurel a la Contratación en Pequeña Empresa, a propuesta de Asido Cartagena.

Cash Diplo. Laurel a la Formación, a propuesta de Apcom.

Marvimundo. Laurel a la Promoción de un Centro de Día, a propuesta de Astrapace.

Grupo Lucas. Laurel al Asociacionismo, a propuesta de Assido.

Cartagena Puerto de Culturas. Laurel Institucional, a propuesta de Astus.

Jorge Piernas Bodegas y Viñedos. Laurel a la Innovación en la Inclusión, a propuesta de Talentismo (anteriormente, Astrade).

MG Jackets. Laurel a la Promoción de un Centro Especial de Empleo, a propuesta de Prometeo.

Desde Plena Inclusión indican que "en la misma ceremonia se entregará una placa acreditativa a las empresas, instituciones y administraciones que hayan empezado a colaborar con las asociaciones vinculadas a Plena inclusión Región de Murcia durante el último año".

Mireia Puche, trabajadora de Walki Plasbel, una de las compañías premiadas con un Laurel. / Plena Inclusión

En este sentido, recuerdan que "cabe recordar que para conseguir un Premio Laurel es necesario haber recibido una placa primero y haber mantenido la colaboración en el tiempo. Así, algunas de las empresas que reciban ahora esta acreditación podrán ganar el Laurel en las próximas ediciones".

Aportar su grano de arena

"Cabe destacar que este año han sido ocho los ganadores de los premios Laurel y cada uno de ellos pertenece a un sector diferente, lo que confirma que cualquier empresa o institución puede aportar su grano de arena, bien sea mediante la contratación de trabajadores, haciendo encargos a los Centros Especiales de Empleo o colaborando de cualquier otra manera. En definitiva, son muchas y variadas las iniciativas que ayudan a impulsar la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en la Región", subraya Plena Inclusión.

La federación integra a más de 3.000 familias que trabajan en común por el bienestar de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Actualmente, reúne a 29 entidades que dan empleo a medio millar de profesionales y en las que colaboran alrededor de 300 voluntarios.