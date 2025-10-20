El fiscal de Seguridad Vial de la Región defiende que conducir drogado sea delito siempre

El fiscal delegado de Seguridad Vial en la Región de Murcia, Pablo Lanzarote, defiende que un positivo en drogas al conducir se considere automáticamente delito.

«Las drogas son muchas y sus efectos son muy distintos: por ejemplo, la cocaína produce euforia y otras sustancias adormilan», explica. Además, cada estupefaciente causa efectos distintos, dependiendo de la persona. De ahí la dificultad de determinar hasta qué punto influye en la conducción.

Hace unos días, el Juzgado de lo Penal 1 de Murcia condenaba a tres años de prisión y a cinco años de privación del derecho a conducir al camionero que en octubre de hace ocho años chocó con una retención de vehículos en la A-7, mató a cinco personas e hirió a otras ocho. En su sentencia, el tribunal descartaba en lo sucedido la influencia de la cocaína que el chófer había tomado, puesto que «la simple presencia de sustancias tóxicas constituye el indicador de un previo consumo, pero no la prueba suficiente de que sigan produciendo los efectos que le son propios», apuntaba.

Las sustancias están en el organismo mucho más tiempo del que duran sus efectos Pablo Lanzarote — Fiscal

Lanzarote también remarca que «las drogas pueden permanecer en el organismo mucho más tiempo del que duran sus efectos». Así, puede darse (y se da) en muchas ocasiones la circunstancia de que alguien «que no tiene síntomas» arroje un positivo en el narcotest. El agente que somete a este conductor a la prueba observa que «no tiene síntomas» y el asunto se tramita por la vía administrativa, en vez de por la penal.

Cinco tipos de sustancias

Las pruebas de detección de drogas a conductores se realizan a continuación o independientemente de las de alcoholemia. La persona proporciona una muestra de saliva que se recoge en una cápsula especial. Un dispositivo lo analiza y detecta la presencia (o no) de estupefacientes.

Si el resultado es positivo, se toma una segunda muestra que va custodiada a un laboratorio. El narcotest puede reconocer hasta cinco tipos de sustancias: anfetaminas, cocaína, metanfetaminas, cannabis y opiáceos.

Si alguien da positivo en drogas, se enfrenta a una multa de mil euros y la retirada de 6 puntos del carné. Además, conducir drogado puede ser considerado delito si el afectado arroja tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o si directamente se niega a hacerse la pruebas.

Dos de cada diez fallecidos en accidentes en la Comunidad murciana en diez años eran viandantes

El representante del Ministerio Público es partidario de poner en marcha «una reforma legislativa» en virtud de la cual «sea delito la mera presencia de drogas en el organismo» de quien se ponga al volante. Así lo planteó ya, aunque, por el momento, la idea «no ha sido acogida», lamenta.

Formar y castigar

El fiscal también apuesta por un endurecimiento de las condenas, «sanciones con un peso importante», para quienes conduzcan ebrios o bajo los efectos de estupefacientes. Aunque prioriza «la prevención al castigo», pues «vamos a conseguir más resultando formando que castigando», insiste en que «las sanciones, las penas, deberías ser más importantes».

Este verano fue interceptado en Torre Pacheco un camionero que sextuplicaba la tasa de alcohol al volante / Guardia Civil

Lanzarote asevera que es diferente en el caso de los conductores borrachos, puesto que «existe una doctrina muy consolidada» al respecto. La Dirección General de Tráfico (DGT) establece que el límite de alcohol permitido para conductores es de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (o 0,5 gramos/litro de sangre). Para noveles y profesionales, el límite es más bajo, de 0,15 mg/l en aire o 0,3 g/l en sangre.

Desde la DGT realizan cada año campañas en las que recuerdan que beber alcohol o consumir drogas y a continuación ponerse al volante es muy peligroso, porque aumentan considerablemente las probabilidades de sufrir un grave accidente de tráfico. De dejarse la vida o segar la de otros.

Tirón de orejas a los peatones

Un hombre perdió la vida y otro resultó herido el pasado sábado al ser atropellados por un coche cuando cruzaban la carretera RM-D8, frente al campo de fútbol de la población de Aguaderas, en Lorca.

Un hombre murió y otro resultó herido al ser arrollados cuando cruzaban la RM-D8, en Aguaderas, Lorca

Se trata del último atropello mortal a un peatón del cual es escenario la Región, después de un mes de septiembre negro.

En la misma semana del pasado mes hubo tres arrollamientos letales en la Comunidad. Se trata del tercer atropello mortal en la Región en una semana. El primero, en Murcia, cuando un conductor ebrio mató a una mujer que paseaba a su perro por la acera en la carretera de Alicante. Tres días más tarde, en la Ciudad del Sol, otro conductor borracho embistió mortalmente a un empleado de Aguas de Lorca que estaba con otro compañero revisando el contador de una arqueta de alcantarillado.

El tercero aconteció en el municipio de Cartagena, donde una joven de 27 años de edad que también iba con su mascota murió al ser atropellada por un tractor en la población de La Aparecida. La perra huyó tras el accidente y fue encontrada sin vida días después, en una balsa de riego.

14 muertos en un año

Un informe de Línea Directa indicaba recientemente que dos de cada diez fallecidos en accidentes de tráfico en la Región en la última década eran viandantes. El estudio precisaba que la tasa de mortalidad de los que van a pie, era ligeramente inferior en la Comunidad a la media nacional.

«No hay un repunte destacable» de atropellos a personas en las carreteras de la Comunidad, manifiesta Lanzarote. En la Memoria de la Fiscalía, especifica que en 2024 hubo cinco peatones arrollados mortalmente en vías interurbanas y nueve en vías urbanas.

«En las últimas fechas ha habido un aumento puntual que llama la atención, es posible», apunta, en referencia a los últimos siniestros letales en Cartagena, Murcia y Lorca. «Pero, en el cómputo global, no se ha producido un repunte», reitera. En cuanto a los motivos que propician estos atropellos, el fiscal recalca que hay personas que «no cruzan por pasos habilitados», por lo que, «en muchas ocasiones», también hay una «imprudencia» del viandante.