La Sierra y Serreta del Puerto se blinda contra las sequías e incendios

La Sierra y Serreta del Puerto, localizadas en el término municipal de Calasparra, han sido los parajes que la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha elegido para desarrollar acciones de selvicultura adaptativa, con el objetivo según explican de «reducir riesgos derivados de sequías prolongadas e incendios forestales». Estos trabajos se llevarán a cabo sobre 7,45 hectáreas, en una intervención que forma parte del proyecto SPARTARIA, financiado con fondos europeos.

En este contexto, describe la Consejería que la selvicultura adaptativa se presenta como una estrategia orientada a transformar las comunidades vegetales actuales en sistemas más eficientes en el uso del agua, con menor carga combustible y mayor diversidad estructural. El objetivo es anticiparse a los impactos climáticos y reducir la probabilidad de que se produzca un colapso ecológico en estos espacios naturales de alto valor.

Por ello, indican que los trabajos se llevarán a cabo sobre una superficie de 7,45 hectáreas y consistirán en un desbroce selectivo del matorral mediante el uso de maquinaria ligera, eliminando aquellas especies leñosas que superen coberturas del 70% y manteniendo ejemplares de elevado valor ecológico, como sabinas o enebros. Asimismo, se abrirán claros y se generará una estructura en mosaico que permita una distribución más equilibrada del recurso hídrico, además de proceder a la eliminación de especies exóticas que pudieran competir con la vegetación autóctona.