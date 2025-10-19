'Sherpas' del INFO allanan el terreno en busca de inversión.

Nadie sube el Annapurna sin ‘sherpas’ que ayuden a abrir camino, instalar cuerdas y transportar el equipo más pesado. Con ese enfoque se creó en 2023 en la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia INFO Sherpa, un servicio que identifica oportunidades de financiación europea y conecta a entidades regionales con oportunidades específicas.

La tercera y última edición de este servicio ha generado 6 colaboraciones para preparar proyectos europeos en materia de sostenibilidad que se presentarán próximamente. Intervienen en ellos ocho empresas altamente innovadoras de la Región, dos centros tecnológicos y la UMU. Según informan desde el INFO, estos proyectos buscan soluciones en los ámbitos del medio ambiente y cambio climático. En concreto, trabajan con la gestión circular del agua en la agricultura; digitalización e inteligencia artificial en salud y bioprospección y producción optimizada de productos naturales terrestres: y sistemas de suministro de productos fertilizantes de base biológica y biodegradables para reducir la contaminación por microplásticos y promover la salud del suelo.

La sesión, celebrada en marzo, se realizó teniendo en cuenta las convocatorias de Horizonte Europa Cluster 6, Cluster 4 y Asociación Circular Bio-Based. Participaron 49 participantes de 24 empresas, una asociación empresarial, ocho grupos de investigación de las tres universidades de la Región y cuatro centros tecnológicos.

La primera sesión de INFO Sherpa, que fue dirigida al sector agroalimentario, se llevó a cabo en el año 2023 y hasta el momento ha generado la presentación de dos proyectos a Horizonte Europa. En el primer semestre del 2024 se celebró la segunda sesión, centrado en la I+D en defensa, que contó con 37 asistentes de diversas entidades relevantes en las áreas de conocimiento. Entonces, se organizaron en diez mesas de trabajo según los temas de interés correspondientes a convocatorias de los programas Horizonte Europa y Fondo Europeo de Defensa.

Tras dos años de trabajo, estos ‘sherpas’ del INFO han desarrollado una metodología pionera que permite, paso a paso, crear conexiones entre empresas alrededor de temas de relevancia y convocatorias específicas de programas.

El servicio incluye un análisis de convocatorias y necesidades regionales; así como la organización de grupos de trabajo avanzados, que incluyen el diseño de criterios de selección de los participantes, la invitación y captación de participantes y el diseño y organización de mesas de trabajo. Además, se encargan de la preparación de «herramientas de cocreación», de la celebración de sesiones y, por su puesto, del seguimiento de resultados.

Otras iniciativas

INFO Sherpa no es la única iniciativa para captar inversiones de la UE. También destacan el Cheque Europa, una iniciativa que pone a disposición de las pymes de la Región hasta 120.000 euros en ayudas para que contraten asistencias técnicas dirigidas a la preparación, elaboración y presentación de proyectos en cooperación europea e internacional de I+D+i para el fomento de la competitividad.

Además, el Info periódicamente organiza sesiones de capacitación. La última, celebrada en julio, contó con una amplia participación empresarial, que se elevó al 70% de las 24 entidades asistentes.

En los cuatro primeros años del programa Horizonte Europa, las entidades regionales del ecosistema innovador regional logran 68,9 millones de euros destinados a la innovación, desarrollo e investigación.