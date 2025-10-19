La Oficina de la Región en Bruselas, un ‘lobby’ ante el desafío de cambiar los planes financieros de Von der Leyen

Estar informados, participar e influir. Son los tres objetivos de la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas, abierta desde 1989 y que se ha convertido en el ‘lobby’ más importante de esta comunidad en las instituciones comunitarias, de donde proviene más del 50% de la legislación que concierne a los ciudadanos, aunque diversos estudios señalan que hasta un 70% de las decisiones que se toman allí les afectan.

El borrador del Marco de Financiación Plurianual 2028-2034 conocido el pasado mes de julio hizo saltar todas las alarmas en el Gobierno regional: la partida para la Política Agraria Común (PAC) se reduce de 387.000 a 300.000 millones y los fondos de cohesión para las regiones menos desarrolladas bajan de 330.000 a 218.000 millones.

Cualquier reglamento que se aprueba allí se aplica a nivel local, como la calidad del aire o la gestión de residuos

«La propuesta es compleja, está costando entenderla y, sobre todo, no suena bien», señala Lucía Huertas, directora de la Oficina de la Región en Bruselas. «Ni tenemos claro el presupuesto ni tenemos claro dónde estamos nosotros —las regiones—, sobre todo viendo la experiencia del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, donde no estuvimos en el diseño y luego lo echamos de menos durante su implementación», explica desde la sede de este órgano de acción exterior, situado en la Avenue des Arts. Los técnicos Miguel Olmedo y Nathalie Álvarez completan su equipo permanente en la capital europea.

La Oficina de la Región depende de dos departamentos del Gobierno autonómico: por un lado, del Instituto de Fomento (INFO), y por otro, de la Dirección General de UE. Entre el lunes y el miércoles, con motivo de la Semana de Ciudades y Regiones en el Comité de las Regiones, el Ejecutivo murciano estuvo presente en Bruselas, con el presidente Fernando López Miras al frente, así como el director general de UE, Adrián Zittelli. Ambos participaron en varios plenos para marcar la posición de la Región de Murcia ante la próxima financiación de la Unión y sobre la Estrategia de Defensa Europea, de la que la Administración autonómica espera beneficiarse a través del programa Caetra.

La preparación de las intervenciones y las reuniones, en este caso, con el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se cuecen entre las cuatro paredes de esa oficina.

«Hacemos seguimiento de todo lo que pasa aquí. Deciden el Consejo Europeo y el Parlamento, pero piden consulta al Comité de las Regiones, por eso es importante que participemos en él y que le hagamos llegar al resto de instituciones nuestras inquietudes», explica Huertas.

Teniendo en cuenta la influencia de la Unión en los ciudadanos, estar presente en el debate de cualquier reglamento o directiva es vital, puesto que afecta a asuntos como la «reutilización de agua, gestión de calidad del aire, gestión de residuos, temas de consumidores, de etiquetado de productos... Todo eso pasa por aquí, por lo cual hacemos seguimiento para adelantar la información a los compañeros de todas las consejerías», afirma Huertas, que lleva veinte años al frente de la Oficina de la Región y cuya trayectoria es alabada desde el Ejecutivo murciano. «Es uno de nuestros mayores activos en materia de asuntos europeos por la experiencia acumulada durante estos años, la cantidad de contactos que atesora y la visión global de todo lo que está pasando aquí en Bruselas. Además, nos lo dicen las otras comunidades autónomas: ella es una clara referente», recalca Adrián Zittelli.

Apoyo empresarial

Más allá de ejercer presión sobre las instituciones comunitarias, desde la Oficina regional se dedican también a guiar y acompañar a cualquier empresa murciana que necesite sus servicios. «Hacemos un seguimiento de programas de financiación y tenemos grupos de asesoramiento para ayudar a que todas las entidades de la Región de Murcia participen en proyectos europeos», indica la directora de la Oficina de la UE, que destaca la importancia de presentarse como un «escaparate de la Región de Murcia». Incluso, la sede ofrece su espacio para que empresas o centros tecnológicos puedan trabajar cuando viajan a Bruselas, «ya sea una reunión de un proyecto europeo o un encuentro con socios que tengan aquí».

Solo en lo que llevamos de año, el balance de trabajo del equipo bajo las órdenes de Lucía Huertas ha llevado a cabo 44 asesoramientos y consultas, 5 apoyos al desarrollo de proyectos europeos y 77 envíos de información especializada sobre financiación europea.

Entre las entidades que más se han beneficiado de la ayuda que ofrece la Oficina de la Región destacan la Universidad de Murcia, con 45 participaciones financiadas; la UPCT, con 16; la empresa My Energia Oner SL, con 11; y el Ayuntamiento de Murcia, con 9 casos de éxito en lo que va de programa.

Solo con su participación en diez proyectos europeos destinados a mitigar la emergencia climática, la Región recibirá una inyección de 6,5 millones de euros para proyectos capaces de movilizar casi 45 millones.