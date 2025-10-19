La MCT ya distribuye agua limpia a las pedanías de Torre Pacheco y Murcia

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) ha concluido la última fase de los trabajos de limpieza del tramo de su canal afectado por la dana Alice, correspondiente al segmento situado aguas abajo del depósito de El Mirador y que da servicio a las tomas de las pedanías de Torre Pacheco y Murcia que se habían visto afectadas por la declaración del agua como no apta para consumo humano debido a las infiltraciones de barro provocadas por el temporal.

Las tomas correspondientes a este tramo del canal son las de Los Sáez de Tarquinales (término municipal de San Javier), San Cayetano, Camachos, Balsicas, Roldán – Lo Ferro, Dolores de Pacheco, Santa Rosalía, Las Cantandas, Las Barrientas, La Almazara y Agrodolores (todas ellas en Torre Pacheco); así como las de Avileses y Baños y Mendigo (Murcia).

De esta manera, como ya ocurriera al culminarse la fase anterior, correspondiente al segmento que da servicio al depósito de El Mirador y que resultó el más afectado por el temporal, la MCT empezará ya a distribuir agua limpia a las redes municipales de las diferentes pedanías de Torre Pacheco y Murcia que se vieron afectadas por el episodio, lo que posibilita que se pueda llevar a cabo la renovación del agua en las conducciones municipales.

Con la culminación de esta fase, finaliza la totalidad de actuaciones a realizar en el interior del tramo del canal afectado, lo que supone un avance determinante hacia la restitución de la normalidad, que se completará con el suministro de caudales a las redes municipales y confirmación de la aptitud de los mismos por parte de las autoridades sanitarias.

Paralelamente, este sábado, los trabajos que está llevando a cabo la MCT en su canal de abastecimiento han superado una nueva fase al permitir la aprobación, por parte de las autoridades sanitarias, de un aumento de los usos del agua que sirve el organismo en los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares.

En estos tres municipios, según se ha trasladado por parte de las autoridades sanitarias a los servicios municipales de gestión de agua, puede utilizarse el recurso en tareas como la higiene personal, si bien todavía no puede usarse para beber o preparar alimentos.

Los expertos analizan muestras del agua en el laboratorio. / MCT

Estos mismos pasos, ya logrados en el sistema configurado alrededor del depósito de El Mirador, serán los que se tengan que seguir de forma progresiva en las pedanías de Torre Pacheco y Murcia.