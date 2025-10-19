Marina Sánchez, trabajadora de la AECC: "Volver al trabajo les ayuda a retomar sus vidas"

Durante el proceso que transcurre desde que una mujer es diagnosticada de cáncer de mama y hasta que supera la enfermedad pasa por distintas fases y en todas ellas puede encontrar el apoyo que necesita en los profesionales de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Marina Sánchez, trabajadora social de la AECC en la Región de Murcia, reconoce que en su labor abarcan todo el proceso de la enfermedad.

¿En qué consiste la labor de una trabajadora social de la AECC?

En la asociación nos organizamos por servicios y abarcamos todo el proceso de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta el momento del final de la vida, cuando hay usuarios en cuidados paliativos. En el caso de las trabajadoras sociales, nos centramos más en las fases de diagnóstico, tratamiento y supervivencia y acompañamos a las mujeres en su evolución y revisiones hasta que están libres de la enfermedad. Les ayudamos con las gestiones del material ortoprotésico, como las pelucas, y contamos con un servicio gratuito de prótesis de primera puesta hasta que pueden usar las de silicona que les proporciona el Servicio Murciano de Salud (SMS). Las trabajadoras sociales ayudamos a las pacientes a retomar su vida y volver a la normalidad.

"Muchas mujeres vuelven de forma precipitada a su empleo por temor a perderlo"

¿Cuáles son los principales miedos con los que llegan las pacientes?

Hay que tener presente que sus vidas han cambiado con el diagnóstico y llegan con muchas preguntas y dudas sobre qué va a pasar a partir de ese momento en todas las facetas de su existencia: familiar, económica, laboral, etc. Buscan mucho asesoramiento, tienen preguntas sobre la duración de las bajas, qué ocurrirá si quedan con secuelas para poder regresar a sus puestos de trabajo o si pueden solicitar la incapacidad permanente. Hay que saber que además del golpe emocional, la baja laboral les afecta a nivel económico, ya que la mayoría no perciben el cien por cien, a lo que se suman los gastos añadidos que implican los cuidados que tienen que costearse ellas mismas.

¿Cómo es el momento en el que las pacientes se plantean la vuelta al trabajo?

Esto suele pasar cuando han pasado la fase más activa de la enfermedad, ahí es cuando se plantean volver a sus profesiones, y quizá en muchas ocasiones lo hacen de forma precipitada por el temor a no poder recuperar su puesto de trabajo o por represalias de sus superiores. Por eso trabajamos mucho con las pacientes en sus derechos, para que los conozcan y sepan cómo actuar si cuando vuelven se encuentran, por ejemplo, con un despido. Para ello la Asociación Española Contra el Cáncer cuenta también con el servicio de asesoría jurídica por si necesitan información de un caso concreto.

¿Qué es lo que más preocupa a las mujeres que se enfrentan a ese momento de regresar a sus empresas?

Muchas veces las pacientes piden incluso el alta voluntaria, aunque aún tengan efectos secundarios y no estén al cien por cien, por el miedo a perder sus puestos o para no perjudicar a sus empresas. Lo que lleva a que en poco tiempo tengan que estar de nuevo de baja. Por ello es fundamental que estén informadas de sus derechos, que sepan que no les pueden rebajar la categoría profesional o cambiar de puesto. Es necesario que los gobiernos busquen mecanismos que faciliten la vuelta al trabajo de los pacientes con cáncer, ya que con ello recuperan su vida, es una lucha constante de nuestra asociación.

¿Les ayuda la vuelta al trabajo a recuperar sus vidas y dejar atrás la enfermedad?

Lo normal es que las pacientes quieran recuperar la normalidad y sus rutinas cuando ya están en la fase de revisiones. En ese momento de volver a sentirse válidas hace un gran trabajo el psicólogo, que les da las herramientas para gestionar todas las incertidumbres.

¿Esta vuelta a la vida laboral es positiva para ellas?

Sí. Incluso ellas mismas nos lo manifiestan en los encuentros de la asociación, nos dicen las ganas que tienen de retomar las riendas de sus vidas, ya que son personas que se sienten muy identificadas con sus trabajos en la mayoría de las ocasiones.