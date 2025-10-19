Maravillas Abadía (PP) y Marcos Ros (PSOE): dos murcianos en el Parlamento Europeo

La «ponente en la sombra» de la revisión de los fondos Feder

Sin duda, uno de los elementos con los que cuenta la Región de Murcia para remar en Bruselas a favor de los murcianos es la figura del eurodiputado. Maravillas Abadía, del Grupo Popular Europeo, fue «ponente en la sombra» de la revisión intermedia de la política de cohesión, gracias a la cual se establecieron nuevas prioridades, entre ellas la defensa, la descarbonización, el agua, la vivienda y la competitividad, con ese objetivo de que las regiones puedan reprogramar fondos.

De hecho, López Miras anunció esta semana que 24 millones provenientes de la UE se dedicarían a infraestructuras hídricas. «Me llena de orgullo el saber que el trabajo que hacemos desde Bruselas tiene su reflejo en España y, por supuesto, en la Región de Murcia», señala en un encuentro con La Opinión en el Parlamento Europeo.

Abadía es también presidenta del Intergrupo de Economía Social y se apuntó el tanto de llevar a Murcia la primera cumbre europea sobre esta materia, «en la que pusimos en valor la lucha que hacen las cooperativas, las fundaciones y las asociaciones que, en definitiva, son las que ponen a las personas en el centro».

Como todos los eurodiputados españoles, Maravillas Abadía ya lleva tiempo luchando para que la PAC se mantenga y no sufra un recorte del 22% que prevé el próximo presupuesto de la Unión. «Evidentemente, hay que ajustar los gastos, pero nunca a costa de la Política Agrícola Común», señala.

La eurodiputada es optimista: «Esto no es una batalla perdida, nos quedan dos años de negociaciones para que la posición del Parlamento, que es la que aprobamos en el pleno de Estrasburgo de julio, sea una realidad y refleje el interés de los ganaderos, agricultores y de los pescadores, que son a quienes defendemos desde el Partido Popular Europeo».

Desde su posición en el Comité de Empleo presentó una propuesta, aprobada en septiembre, de directiva para reconocer a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los militares y a los funcionarios de aduanas y de prisiones como profesionales de alto riesgo.

«Hemos constatado cómo, a nivel europeo, han ido incrementándose las agresiones y ataques a policías y, por lo tanto, también pedimos que esas agresiones sean consideradas como eurodelito para evitar la impunidad de los agresores. Creemos que esta es una reivindicación justa. Creemos que es nuestro deber proteger a quienes nos protegen», destacó la eurodiputada.

En lucha constante para facilitar la inversión en vivienda asequible

El Parlamento Europeo aprobó en septiembre el informe elaborado por el eurodiputado socialista murciano, Marcos Ros, sobre el papel de la política de cohesión en la resolución de la crisis habitacional actual. Gracias a él, esta es una de las materias por las que la UE permite revisar los fondos Feder para destinar más inversión a la vivienda.

«Ahora que el Gobierno regional dice que tiene un plan de vivienda, una de las cosas que puede hacer es reprogramar fondos para ella porque antes solo se podía invertir en rehabilitación de vivienda o en vivienda social», explica. Ros apremia al Ejecutivo regional a hacerlo con urgencia, ya que el plazo termina el 31 de diciembre. Esta reforma «permite que si la Comunidad refinancia o reprograma fondos para vivienda, pueda cofinanciar al 100% actuaciones de edificios de nueva construcción para vivienda asequible y no tenga por qué ser solo vivienda de emergencia o vivienda para personas en riesgo de exclusión, sirviendo así para los jóvenes, vivienda asequible en condiciones normales y vivienda pública», explica. «Incluso, se puede beneficiar de un 25% de financiación anticipada», añade.

Desde el Grupo Socialista Europeo, Ros aboga también por evitar el recorte de la PAC y de la política de cohesión aumentando las aportaciones de los Estados y los recursos propios, y puso como ejemplo las «tasas tecnológicas, ambientales o de comercio internacional».