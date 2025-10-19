Cada día tres murcianas reciben el diagnóstico de cáncer de mama

Los nuevos diagnósticos de cáncer van en aumento en la Región de Murcia, al igual que lo hacen en el resto de España, y los casos de cáncer de mama no se quedan atrás. El pasado año 2024 se llegaron a diagnosticar un total de 1.045 casos, lo que supone que cada día casi tres mujeres reciben este diagnóstico en la Comunidad, según las últimas cifras del Observatorio del Cáncer de la AECC.

En total, en la Región se diagnosticaron en 2024 un total de 8.176 nuevos tumores, aumentando un año más la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes. El más habitual es el colorrectal, con 1.133 casos; seguido del cáncer de mama, con 1.045; próstata, 975 casos; pulmón, 881; y vejiga, 626 nuevos diagnósticos el pasado ejercicio.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en la Región de Murcia afirman que actualmente más de 60.000 familiares están envueltos en la problemática del diagnóstico y tratamiento, aumentando el número de personas que requerirán ayuda para afrontar la enfermedad oncológica.

El de mama es el segundo tumor más frecuente en la Comunidad, tras el cáncer colorrectal

«Desde el 2016 estas cifras han ido aumentado y se prevé una incidencia mucho mayor para 2030, convirtiendo al cáncer como el principal problema de salud pública en nuestro país», insisten.

Prevención

Los profesionales afirman que el 45% de los casos de cáncer se pueden prevenir con hábitos de vida saludables. Por ello, la asociación trabaja distintos programas en colaboración con ayuntamientos y centros educativos. Entre ellos ponen como ejemplo el de Espacios sin Humo, que tiene como objetivo liberar zonas del humo del tabaco para proteger principalmente a los menores, una iniciativa que suma ya en nuestra comunidad más de 60 espacios liberados del humo del tabaco.

La ACC atendió en el año 2024 en la Región a más de 3.500 usuarios, entre pacientes y familiares

Además, la Asociación continúa sumando centros educativos al proyecto de abordaje a la obesidad a través de programas de alimentación y actividad física, que también es otra vía de prevención. La propia Consejería de Salud recuerda que, junto a los avances tecnológicos, la prevención sigue siendo un pilar fundamental en la lucha contra el cáncer de mama. «Mantener una dieta sana, realizar actividad física de forma habitual, y limitar el consumo de alcohol y tabaco, son hábitos clave para reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad y favorecer su diagnóstico precoz», sostienen los responsables autonómicos.

En la Región de Murcia la AECC pone a disposición de las personas diagnosticadas con cáncer de mama los servicios gratuitos de psicología, trabajo social, actividad física para pacientes oncológicos y servicio de tatuaje de reconstrucción de areola mamaria. El equipo psicosocial de la asociación atendió durante 2024 a más de 3.500 usuarios entre pacientes y familiares. El equipo de trabajo social atendió a un total de 1.300 personas, aportando cerca de 100.000 euros en ayudas económicas, mientras que los profesionales de psicología atendieron cerca de 2.205 personas, entre pacientes y familiares.

La Región mejora la detección precoz con mamografías de contraste Desde que la Comunidad incorporó en los hospitales públicos regionales la tecnología de mamografías de contraste para mejorar el diagnóstico del cáncer de mama en 2023 se han realizado más de 3.000 exploraciones con esta técnica que ofrece resultados más rápidos y precisos, según las cifras que maneja la Consejería de Salud. El desglose por años refleja que la nueva técnica se ha ido consolidando: en 2023 se realizaron 920 pruebas, que ascendieron a 1.247 en 2024 y que en 2025, a falta de tres meses para cerrar el ejercicio, ha llegado ya a las 926 pruebas. Esta herramienta, que se desarrolla en cinco áreas de salud, permite evitar resonancias magnéticas en muchos casos, acorta significativamente los tiempos de espera e incrementa el número de mujeres que pueden beneficiarse de un diagnóstico de alta precisión. La directora general de Atención Hospitalaria, Irene Marín, resalta el compromiso del Servicio Murciano de Salud (SMS) con la innovación tecnológica al servicio de la salud. «Nuestro objetivo es lograr la excelencia en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, de la patología benigna y en general en la prevención de la salud mamaria a través del estudio, la investigación, la docencia y la información aplicados a la asistencia médica», explica. Para hacer posible esta mejora en la cartera de servicios, la Comunidad adquirió, con fondos europeos, cinco mamógrafos de contraste. Este despliegue tecnológico, que supuso una inversión de 1,6 millones de euros, ha permitido dotar de estos equipos a los hospitales Virgen de la Arrixaca, Morales Meseguer de Murcia, Santa Lucía de Cartagena, Virgen del Castillo de Yecla y Mar Menor. «La implantación y consolidación de la mamografía de contraste en la Región representa un paso más en la modernización de la sanidad pública y refuerzan la apuesta por ofrecer a la ciudadanía, en este caso principalmente las mujeres, las técnicas más avanzadas para el cuidado de su salud», apunta Marín. Los responsables sanitarios señalan que la mamografía de contraste es especialmente eficaz en mujeres con mamas densas, un grupo de población en el que la sensibilidad de la mamografía convencional disminuye debido a la superposición de tejidos.

80 estudios de investigación

La Región tiene en marcha actualmente 80 estudios de investigación clínica relacionados con el cáncer de mama, que se están desarrollando principalmente en el Servicio de Oncología del Virgen de la Arrixaca, informa la Comunidad.

«Esta apuesta por nuevos tratamientos médicos frente al cáncer, liderada por el Servicio Murciano de Salud (SMS) y articulada a través del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB), gestionado por la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS), se ve reforzada por dos proyectos estratégicos resultado del compromiso del Gobierno regional por la investigación, en este caso oncológica, en la Región de Murcia: la reciente puesta en marcha de la ‘Unidad de Fases Tempranas’ en el hospital Virgen de la Arrixaca, y el trabajo que se está llevando a cabo para la creación de la ‘Unidad Coordinada de Investigación’ de los hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía», desgrana.

La Unidad de Fases Tempranas de la Arrixaca está trabajando en más de 28 ensayos clínicos en fase I con más de 60 pacientes reclutados, concretan desde la Comunidad.