Los bomberos forestales realizan una jornada de 37,5 horas semanales

En relación con las condiciones laborales de los bomberos forestales de la Región de Murcia, hay que destacar que desde el inicio del nuevo contrato se han aplicado importantes mejoras laborales y sociales para los trabajadores del servicio: todos los profesionales adscritos cumplen el convenio colectivo que fija una jornada laboral semanal de 37,5 horas (1.725 horas en el cómputo anual); los profesionales realizan turnos 5x3 (cinco días de trabajo y tres de descanso); incremento salarial del 10,5%, con una subida acumulada del 20% prevista durante la vigencia del contrato; y avances en conciliación familiar. Pese a que, atendiendo a la naturaleza del servicio prestado, los profesionales pueden intervenir en situaciones de emergencia durante los 365 días del año, el Servicio ha implantado un sistema de turnos que permite conciliar la vida familiar y, a la vez, atender esas eventuales emergencias.

Dentro de su jornada laboral se incluyen anualmente un 25% de su tiempo en formación y adiestramiento, habiéndose realizado un esfuerzo entre administración y empresa para que todo el personal se clasifique en la familia profesional SEA 595_2 creada por el R. D. 1031/2011 y reconocida la denominación de ‘Bombero forestal’.