La AJE de Cartagena afronta un proceso de transformación

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Cartagena celebró el pasado jueves su Asamblea General Ordinaria, en la que se presentó el balance de las actividades desarrolladas durante el curso 2024-2025 y se expusieron las principales líneas estratégicas para el próximo ejercicio 2025-2026.

Durante la sesión se repasaron los hitos más relevantes del último año, entre ellos los eventos Cartagena Conecta y Cartagena Industria, así como otras iniciativas impulsadas por la asociación, como los Cafés Networking, las asesorías y formaciones gratuitas para emprendedores, y las charlas en centros educativos destinadas a fomentar la cultura emprendedora entre los jóvenes.

Uno de los puntos más significativos de la jornada fue el inicio del proceso de cambio de marca que la asociación ha decidido emprender. Esta renovación busca actualizar la identidad institucional para reflejar mejor la madurez, diversidad y proyección actual del colectivo de jóvenes empresarios de la ciudad. Este proceso estratégico mira hacia un hito crucial: la presentación oficial de la nueva marca en una gala especial que la asociación está organizando para principios de 2026.

Durante la asamblea, los asistentes pudieron conocer las bases de esta transformación, presentar propuestas y debatir sobre posibles nuevos nombres para la entidad. El objetivo es encontrar una denominación que conserve la esencia y trayectoria de la asociación, pero que a su vez proyecte una imagen más moderna, inclusiva y alineada con los valores actuales del emprendimiento.