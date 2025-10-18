Una trayectoria de 25 y 50 años: el Colegio de Arquitectos de la Región rinde homenaje a sus profesionales

El Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia ha reunido a más de doscientas personas en una emotiva entrega de reconocimientos de la institución denominados Ladrillo 2025 para los profesionales que han desempeñado su labor durante 50 y 25 años, respectivamente.

Este homenaje reconoce "el trabajo de excelencia" desarrollado a lo largo de su vida profesional y a favor del bienestar de la sociedad, de los ciudadanos y del hábitat.

Cincuenta años mejorando las viviendas y el urbanismo

Entre otros, destacan los homenajeados con más de medio siglo de actividad profesional como: Vicente Martínez Gadea, Luis Domingo Chamizo Díez, Fernando de Retes Aparicio, Juan A. Santa Cruz Alemán, Miguel Ángel Valverde Alarcón, Francisco H. Cayuela Díaz, Ángel Luis González García, Francisco Gutiérrez Pulido, Javier Zueco Royo

Arquitectos del siglo XXI

Los arquitectos con más de 25 años de actividad, que comenzaron su ejercicio profesional con los años 2000.