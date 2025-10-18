Reivindicación
Una trayectoria de 25 y 50 años: el Colegio de Arquitectos de la Región rinde homenaje a sus profesionales
La institución ha reunido a más de doscientas personas en una emotiva entrega de reconocimientos
El Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia ha reunido a más de doscientas personas en una emotiva entrega de reconocimientos de la institución denominados Ladrillo 2025 para los profesionales que han desempeñado su labor durante 50 y 25 años, respectivamente.
Este homenaje reconoce "el trabajo de excelencia" desarrollado a lo largo de su vida profesional y a favor del bienestar de la sociedad, de los ciudadanos y del hábitat.
Cincuenta años mejorando las viviendas y el urbanismo
Entre otros, destacan los homenajeados con más de medio siglo de actividad profesional como: Vicente Martínez Gadea, Luis Domingo Chamizo Díez, Fernando de Retes Aparicio, Juan A. Santa Cruz Alemán, Miguel Ángel Valverde Alarcón, Francisco H. Cayuela Díaz, Ángel Luis González García, Francisco Gutiérrez Pulido, Javier Zueco Royo
Arquitectos del siglo XXI
Los arquitectos con más de 25 años de actividad, que comenzaron su ejercicio profesional con los años 2000.
- Abellán Alarcón, Antonio
- Agenjo Portillo, Pilar
- Aguilar Escalera, Felipe Antonio
- Amorós Martínez, José
- Ayala Tomás, Manuel
- Calabuig Soler, Mariano
- Castellón Guillén, Francisco J.
- Cervantes y Álvarez de Toledo, Alfredo
- Fernández Castro, Joaquín
- Fernández Gallardo, Cinta
- Fernández García, Víctor Ramón
- Fernández Toledo, Francisco Javier
- Ferrer Prior, Begoña
- García García de Alcaraz, María Elena
- García Rodríguez, Francisco José
- Gómez Hernández, José
- Grau Gómez, Antonio María
- Haro Parra, Damián de
- Hernández Ruiz, María José
- Jiménez Martínez, María Dolores
- López García, Pedro Francisco
- López López, Pedro Jesús
- Mariñoso Pascual, José María
- Martínez Ayala, Jesús Armando
- Martínez García, Pedro Antonio
- Martínez Martínez, Andrés
- Mayordomo Martínez, Diego
- Meca Alcázar, Rosa María
- Moral Ortega, Salvador del
- Moreno Fuentes, Francisco José
- Moreno Moreno, Salvador
- Pascual Ruiz, José Joaquín
- Peña Fernández-Serrano, Martino
- Peñalver Motas, Francisco José
- Pérez Vicente, Joaquín
- Periago Re, José
- Reus Martínez, Patricia
- Ros Sempere, Marcos
- Sabater Arnaldos, Ginés Tomás
