El trabajo de la mujer rural, "esencial para construir el futuro de la Región"

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con la alcaldesa de Jumilla, Severa González, inauguró este miércoles la Jornada ‘Avanzando y construyendo futuro’, organizada por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de la Región de Murcia, Afammer, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural.

Un encuentro, celebrado en Jumilla, en el que participaron más de 250 mujeres, y en el que se puso en valor el trabajo que desarrollan en áreas rurales y la importancia de su aportación, no sólo económica, también social y cultural. La consejera destacó la necesidad de «visibilizar ese trabajo silencioso, el que llevan a cabo más de 20.000 mujeres aquí en la Región, esencial para que la sociedad avance, porque ellas, como dice el lema de esta jornada, construyen un futuro en igualdad de oportunidades».

Conchita Ruiz señaló también la capacidad de liderazgo de estas profesionales: «Son un ejemplo de cómo han afrontado nuevos retos, haciendo frente a las adversidades, en un mundo en el que han sabido alzar la voz para ser escuchadas, valoradas y respetadas».

La consejera recordó que cuentan con el compromiso del Gobierno regional «para trabajar juntos y conseguir avanzar en materia de igualdad, así como potenciar el empleo y el emprendimiento femenino, siempre favoreciendo la corresponsabilidad y la conciliación, pilares fundamentales para el desarrollo pleno de las mujeres rurales».

Tras la inauguración, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad entregó el XIV Premio Afammer Mujer Rural del Año a Elena Pacheco, gerente de Bodegas Viña Elena. El galardón reconoce la labor de mujeres rurales que han destacado en diferentes ámbitos y este año premia la trayectoria de una profesional que ha derribado barreras, trabajando por la igualdad de oportunidades y también por la sostenibilidad.